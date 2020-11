Geschenk zu Nikolaus : Weckmann-Aktion der Messdiener startet

Die Messdiener von St. Marien Kevelaer verteilen am Nikolausmorgen die bestellten Weckmänner. Foto: Thomas Lammertz

Kevelaer Am Nikolausmorgen verteilen die Jugendlichen die vorbestellten Stutenkerle und überbringen so eine Freude in Corona-Zeiten. Anmelden kann man sich für die Aktion bis zum 1. Dezember.

