Angebote in St. Marien Kevelaer : Besinnlicher Advent auch in Corona-Zeiten

Kevelaer Trotz Corona sollen sich die Gläubigen in St. Marien auf das Weihnachtsfest in der Adventszeit einstimmen. Dazu gibt es eine Reihe von besonderen Angeboten.

„Wir feiern sicher ungewohnt, aber wir wollen feiern“, so sagt es Pastoralreferent Bastian Rütten aus Kevelaer. Wallfahrtsrektor Gregor Kauling ergänzt: „Die besonderen Zeiten erfordern auch besondere Vorsicht. Wir sind aber froh, dass wir unter der Wahrung der aktuellen Regelungen ein vielfältiges Programm zur Gestaltung des Advents vorlegen können.“ So ist eine Vielzahl von Angeboten entstanden, zu denen die Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde St. Marien einlädt. Den Auftakt macht die Advents­andacht am Sonntag, 28. November, um 15 Uhr. Die Andacht wird musikalisch vom Altenburger Trompetenensemble mitgestaltet. Gemeinsam mit Basilikaorganist Lehnen und Bastian Rütten eröffnet das renommierte Bläserensemble den Advent. Schon etwa 10 Minuten vor der Andacht werden Bläserklänge die Gemeinde einstimmen. Weitere Advents­andachten finden an den folgenden drei Sonntagen, jeweils um 15 Uhr, statt. Die Roratemessen im Kerzenschein finden an den Dienstagabenden um 18.30 Uhr in der Basilika statt. Mittwochs, 2., 9., und 16. Dezember, findet eine Spätschicht in der Beichtkapelle statt. Ein kurzer Impuls, Stille, Licht und Musik sollen eine Hilfe zur Vorbereitung auf Weihnachten sein.