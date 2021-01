Elektroschrott am Wefersweg : Wilde Müllkippe in Mülhausen entdeckt

In Mülhausen entdeckte ein aufmerksamer Bürger an der Verlängerung des Wefersweges eine wilde Müllkippe. Foto: RP Foto: Peters

Mülhausen Vielleicht war es einmal ein Rasenmäher, jetzt zumindest ist es nur noch Elektroschrott. Der gehört nicht an den Wefersweg in Mülhausen, sondern an die entsprechende Stelle im Wertstoffhof.

Von Uli Rentzsch

Ein Bürger hatte den wilden Müll entdeckt und unserer Redaktion ein Foto geschickt. „Wenn uns ein derartiger Fall bekannt wird, leiten wir den Sachverhalt an den Bauhof weiter, das für die Entsorgung von wildem Müll zuständig ist“, sagt Janine Munske vom Grefrather Ordnungsamt. Wenn ein Verursacher ermittelt werden könne, werde man entsprechende Maßnahmen einleiten. Man hoffe, dass Zeugen etwas beobachtet haben.

Der Bauhof entsorgt diesen wilden Müll: gemischte Siedlungsabfälle, Elektromüll – es wird sauber sortiert. Notfalls wird das Entsorungsunternehmen EGN beauftragt, den Müll abzuholen. Übrigens: „Die Zahl der wilden Müllkippen nimmt zu“, stellt Lydia Feykes vom Grefrather Bauhof fest. Schon wenn jemand etwas zum Sperrmüll des Nachbarn hinzustelle, entstehe solch eine wilde Müllkippe. Die Quittung bekommen alle Grefrather Bürgerinnen und Bürger. „Je nach Lage wird für den Abtransport eine dreistellige Summe vermerkt“, sagt Grefraths Kämmerer Andre Middelberg.

Wer eine solche wilde Müllkippe entdeckt, wende sich an das Grefrather Ordnungsamt, Telefon 02158 4080304. Wer seinen Müll nicht auf dem Rücken einer ganzen Gemeinde abladen will, findet alle wichtigen Informationen im aktuellen Abfallkalender der Gemeinde Grefrath, abrufbar im Internet unter www.entsorgung-niederrhein.de.

