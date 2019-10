Kunst in Kamp-Lintfort : Mediathek: 3D-Kunstwerke aus Büchern

Kamp-Lintfort Bis zum 22. November zeigt die Kunsthandwerkerin Karin Grapke ihre Buchfaltwerke in der Mediathek in Kamp-Lintfort. Aus ausrangierten Büchern erstellt sie mit kleinen Einschnitten und Faltungen dreidimensionale Buchfaltkunst.

Grapke nutzt dafür die Methoden von „Kirimoto“ und „Orimoto“. Dies sind Markenbegriffe, die durch die Erfinder Anja Schachtner und Dominik Meissner nach den asiatischen Worten „Ori“ (falten) und „Kiri“ (schneiden) benannt wurden. In den bearbeiteten Büchern entstehen so durch knicken, falten und schneiden Schriftzüge, Namen, Logos oder Objekte in der Schnittkante des Buches. Für ein Buch mit 600 Seiten benötigt sie rund 30 Stunden Arbeitszeit und alte Bücher. Wer die tolle Kunst besitzen will und noch etwas Gutes tun möchte: Die Künstlerin verkauft ihre Werke und spendet die Erlöse an den Verein „Kleine Herzen“.