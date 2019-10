Halloween-Wanderung in Kamp-Lintfort : Funkelnde Kürbisse als Gruselwegweiser

Gruselwanderung durch den Kamper Wald: Schaurig schön beleuchtete Kürbiss-Köpfe wiesen 300 Teilnehmern den Weg. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kamp-Lintfort Zum ersten Mal spukte der Jugendkulturverein Ka-Liber vor Halloween im Kamper Wald. Rund 300 Unerschrockene kamen zu der Gruselwanderung mit zahlreichen Schreckmomenten. Viele Gäste waren ausgefallen kostümiert.

Merkwürdige Dinge ereigneten sich im Kamper Wald am Samstag. Flackernde Lichter, schwarz gekleidete Gestalten mit wehenden Umhängen trieben ihr Unwesen. Spitze Schreie und Klagelaute waberten durch den Wald und sorgten für jede Menge Gänsehaut. Davon ließen sich die kleinen und großen Besucher nicht irritieren. Im Gegenteil. Die Neugier und der Grusel-Kitzel mobilisierten weit über 300 Menschen, an der ersten Gruselwanderung teilnahmen.

Rückblick: Die Feldfläche vor dem Reitplatz Seydlitz Kamp füllte sich zusehends mit Autos. Familien standen Schlange für den kleinen Horror. Nina Dahlem-Engelskirchen, Geschäftsführerin des Jugendkulturvereins Ka-Liber, hatte mit ihrem Team in die Vorbereitungen alle Kraft und Kreativität gesteckt. „Ich hatte schon im letzten Jahr für eine solche Gruselwanderung ein Konzept geschrieben“, so die 41-Jährige. Die Spende vom Lions-Club machte die Umsetzung in diesem Jahr möglich. Der Veranstaltungstermin am letzten Feriensamstag war perfekt, das milde wie trockene Wetter ideal, so dass einer erfolgreichen Premiere mit wilden Hexen, Zombies und anderen Untoten nichts im Wege stand.

Info In dem Verein haben die Jugendlichen das Sagen Ka-Liber, den Verein zur Förderung jugendkultureller Angebote, gibt es seit dem Jahr 2002. Hier sollen sich Jugendliche engagieren. Es gibt ein offenes Café, Konzerte mit Nachwuchsbands und Veranstaltungen wie Disco, Karaoke-Partys und jetzt – die Gruselwanderung. Details auf Facebook.

Großes Lob gab Dahlem-Engelskirchen an die originell Verkleideten. Jugendrotkreuz, Security-Kräfte und ihr Ka-Liber Team standen bereit. „Security brauchen wir, damit die Übergänge der Waldstücke auf der Rheurdter Straße sicher sind“, erläuterte die Geschäftsführerin das Konzept. Gestartet wurde zeitversetzt in Zehnergruppen. LED-beleuchtete Halloween-Kürbisse wiesen den Weg vorbei an Spinnennetzen, Geistern und im Wind klappernden Skeletten. Hinweisschilder wie „Spinnenpfad – letzte Warnung“ und „Hexengebiet“ mit Empfehlungen wie „Kehrt um“ verfehlten ihre Wirkung nicht. Manche kleine Hand fand die sichere Hand der Eltern oder Großeltern, wenn das Nervenkostüm sich sekundenlang als dünnhäutig erwies.

Gruselig der Friedhof der Kuscheltiere, an denen (Kunst-)Blut klebte. An anderer Stelle mimten hinter einer Folie Sven und Alex ertrunkene Seeleute aus den Tiefen des Meeres und sorgten für Schauermomente. Ähnlich die beiden Gestalten, die wie tot am Tisch saßen. „Könnt ihr mal wach sein“, so die leise Aufforderung aus einer der Gruppen. Blitzschnell die Reaktion der Untoten, die manchem der Gäste „Beine“ machten. Das bekannte Wallace-Lachen erklang an anderen Stelle, wo Zombies tanzten und danach einfach im Wald verschwanden. „Hab ich einen Schreck bekommen“, so die Reaktion von Großmutter Anita, die mit Enkelin und Sensenfrau Leni (10) und einem Jung-Dracula (7) unterwegs war. „Ich finde die Aktion kurz vor Halloween super. Ein toller Abschluss der Ferien“, so Anita.