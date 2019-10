Hobby in Kamp-Lintfort : Wie der Kieselstein zum Kunstwerk wird

Wer kennt das nicht? Ein runder Geburtstag steht an, und man findet kein Geschenk. So erging es auch Antje Malonek. Sie wurde kurzerhand selbst kreativ. Seither kreiert sie fröhliche Kieselsteinbilder zu jedem Anlass.

Die Eule sitzt auf einem knorrigen Ast, ein Mädchen im Glitzerkleid hebt ein Sektglas zum Toast, ein Hochzeitspaar schwebt fröhlich übers Parkett, und zwei Verliebte lassen ihre Herzen höher schlagen: Antje Malonek aus Kamp-Lintfort hat für jeden Anlass das perfekte Bild, besser gesagt Kieselsteinbild. Der Kieselstein ist ihr Material, ein paar Striche noch hier und da, ein bisschen Farbe und Glitzer, und fertig ist das Geschenk. Inzwischen hat sie um die 100 solcher Bilder im Rahmen selbst gefertigt. „Es stand irgendwann ein runder Geburtstag vor der Tür, und ich stellte mir die Frage: Was verschenkst Du bloß? Immer nur Blumen? Zu einem 50. sollte es schon etwas Besonderes sein“, erzählt die Hobbykünstlerin aus Kamp-Lintfort. Und so entstand das erste „Happy-Birthday-Bild“.

Ihre Materialien fand sie draußen in der Natur, die Kieselsteine am Teich im Garten ihrer Eltern. „Ich habe das mal ausprobiert, einfach so mit den Steinen gespielt. Und dann war die Idee auch ganz schnell geboren. Jeder Stein hat ja seine ganz eigene Form, und mit ein bisschen Phantasie entdeckt man plötzlich, wie er gestellt und gestaltet sein muss, so dass aus ihm eine Ballerina mit Feder-Tutu, ein Weihnachtsmann mit dickem Bauch, ein Hochzeitspaar oder ein Schiff mit Segeln wird“, erzählt Antje Malonek und fügt lächelnd hinzu: „Ich habe schon Steine in Herzform gefunden.“