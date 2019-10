Show gegen Plastik in Kamp-Lintfort : Die Stadt, der Müll – und 65 Schüler

Plastik macht das Leben scheinbar leicht, aber die Müllberge immer höher: 65 Mädchen und Jungen aus der Ganztagsbetreuung der Grundschule am Niersenberg laß beim Programm zum Thema Müll den Großen die Leviten. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort In der Grundschule am Niersenberg hatten sich die Mädchen und Jungen in den Ferien um das Thema „Müll“ gekümmert. Das Ergebnis: eine Show.

Von Sabine Hannemann

Proppenvoll der Saal im Carthago an der Rheinberger Straße. Gespannt wartet das Publikum auf die große Show, die 65 Kinder der Ganztagsbetreuung in den Herbstferien in der Grundschule am Niersenberg vorbereitet hatten. Das Warten wurde belohnt, denn das Programm mit Puppenspiel, Musik, Tanz und einer peppigen Modenschau haute die Zuschauer förmlich vom Hocker – es gab stehenden Applaus.

„Was für ein Theater mit dem Müll“ hieß der Titel der Ferienwoche, die das Team der Schulbetreuung unter Trägerschaft des Caritasverbandes Moers-Xanten vorbereitet hatte. Fünf Tage lang hatten die Kinder gebastelt und geprobt. „Wir wollten ein Thema anbieten, das bewegt und zugleich aktuell ist“, sagt Teamleiterin Birgit Winante. „Müll beschäftigt uns alle.“ Bereits im Vorfeld wurde Wohlstandsmüll, sprich Pappkartons, Bonbonpapier, Zeitungen, Plastikbecher und -tüten, gesammelt und ein reicher Fundus angelegt. Die Botschaft „Plastik ist der Anfang allen Übels“ bauten die Kinder in alle Programmelemente ein.

Info Am Ende applaudierten die Zuschauer stehend Unter dem Thema „Was für ein Theater mit dem Müll“ setzten sich 65 Grundschulkinder kritisch mit dem Umgang von Müll auseinande. Die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren hatten ihre Rolle gefunden. Sie wuchsen über sich hinaus und erstaunten ihr Publikum.

So etwa in das Rollenspiel mit Handpuppen wie Oma Thea: „Früher war alles anders. Da kannte man sich noch untereinander“, deklarierten am Tisch rund um Oma Thea die anderen Puppenfiguren. Dann kam das Plastik. Das Leben sei nicht mehr so anstrengend gewesen. Alles wurde in Plastik verpackt und im Supermarkt bequem für das „Müllvolk“ angeboten. Einkaufen gestaltete einfach, so die Erfahrungen rund um Oma Thea. Im Publikum wurde es still. Zwischenapplaus bestätigte die Akteure. Sie hatten das Thema mit ihrer intensiven inhaltlichen Auseinandersetzung getroffen, wie bei den späteren Appellen an das „Müllvolk“ zu erleben war.