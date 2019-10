Konzert in Kamp-Lintfort : Beim Steigerlied stehen alle Zuhörer auf

Eine musikalische Reise erlebten die Besucher in der evangelischen Christuskirche in Kamp-Lintfort. Das Orchester Rheinpreußen trat dort erstmals bei seinem Jahreskonzert auf. 2020 kehrt das Orchester zurück.

Für anderthalb Stunden in die musikalische Welt beliebter Komponisten abtauchen – dazu lud das 30-köpfige Rheinpreußen-Orchester ein. Die Christuskirche an der Friedrich-Heinrich-Allee in Kamp-Lintfort bot dem Publikum in den dicht besetzten Kirchenreihen wie den Musizierenden die entsprechende Bühne. Zehn Programmpunkte entführten in die Welt des Musicals und in die der Märsche – wie dem Deutschmeister-Regimentsmarsch, den der Österreicher Wilhelm-August Jurek 1893 komponierte. Orchesterleiter Bernd Franken verstand es, das Publikum über die Entstehungsgeschichte sowie über Besonderheiten der Musikstücke und ihrer Komponisten unterhaltsam zu informieren. So auch beim Musical „My fair Lady“, das aus der Feder von Frederick Loewe stammt. Uraufgeführt 1956, eroberte es mit Ohrwürmern wie „Ich hätt getanzt heut Nacht“ schnell das deutsche Publikum. Das große Potpourri begeisterte das Publikum, das auch mit Bravo-Rufen nicht sparte.

Mit dem Orchester reiste das Publikum vom Norden in den Süden sowie in die neuen Bundesländer. Auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten wies er hin. Die Länder NRW und Saarland gelten als bekannte Stahl- und Bergwerksstandorte. „Bayern ist das flächenmäßig größte Land, NRW das einwohnerstärkste“, so Franken über die Deutschlandreise im Marschrhythmus. Danach entführte er mit dem Orchester an den Wolfgangsee und ins „Weiße Rössl“ in St. Wolfgang. Als Singspiel in drei Alten von Ralph Benatzky 1930 komponiert, eroberte es nach dem Krieg in den 1950er Jahren den Film. In der Christuskirche erklang das Arrangement von Walter Tuschla. Der „Große Konzertmarsch“ von Richard Herzer folgte. „Das ist unsere Musik. laut, schnell und hoch“, so Bernd Franken über die konzertante Herausforderung für das Orchester. Mit der Hymne der Bergleute, dem „Glück-Auf-Marsch“ endete der musikalische Nachmittag, gekrönt von einer Zugabe.