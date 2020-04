Sperre aufgehoben : Kaarster See wird schrittweise wieder geöffnet

Der Kaarster See wird für Jogger, Spaziergänger und Radfahrer am Donnerstag wieder geöffnet. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Die Rad- und Wanderwege rund um den Kaarster See werden ab Donnerstag, 16. April 2020, wieder freigegeben. Bis zum Wochenende soll eine Einbahnstraßenregelung umgesetzt werden, um bei Fußgängern, Joggern und Radfahrern das Infektionsrisiko durch den fehlenden Gegenverkehr zu minimieren.

In Abhängigkeit zur weiteren Entwicklung wird diese Regelung gegebenenfalls auch im Vorster Wald umgesetzt. Das teilte die Stadt Kaarst am Mittwoch mit.

Die normalerweise öffentlich zugänglichen Liegewiesen am Großen Kaarster See bleiben hingegen bis einschließlich Sonntag gesperrt. „Die Erfahrungen des Osterwochenendes zeigen, dass wir insbesondere dort den Mindestabstand zwischen den Personen nicht sicherstellen können. Wir gehen davon aus, dass die Abstandsregeln zunächst weiter Bestand haben werden. Deshalb ist auch eine längerfristige Sperrung der Liegewiesen denkbar“, sagt Ordnungsdezernent Sebastian Semmler.

Insbesondere am Osterwochenende hatte das gute Wetter viele Kaarster in das Naherholungsgebiet gelockt. Dabei wurden durch das Ordnungsamt zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt und geahndet. „Wir mussten reagieren und den Zugang zum Naherholungsgebiet sperren. Allerdings wollen wir den disziplinierten Bürgern nicht dauerhaft die Möglichkeit eines Spaziergangs oder einer Joggingrunde rauben. Deshalb geben wir die Wege eingeschränkt wieder frei“, so Semmler.

Am kommenden Wochenende wird das Ordnungsamt verstärkt am Kaarster See patrouillieren. „Sollten wir erneut feststellen, dass die Menschen in großen Gruppen unterwegs sind oder anderweitig gegen die Schutzverordnung verstoßen, werden wir dies konsequent ahnden“, macht Semmler deutlich.