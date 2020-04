Corona-Krise : Büttgener Jugendtreff ist zum Quatschen da

Martin Schlüter vom Jugendtreff „PamPauke“ steht Kindern und Jugendlichen während der Krise als Gesprächspartner zur Verfügung. Foto: Georg Salzburg (salz)

Büttgen Kindern und Jugendlichen steht das Angebot des Büttgener Jugendtreffs „PamPauke“ zur Verfügung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Broer

Kein Kindercafé, kein Jugendtreff, keine Ausflüge, keine Medienkurse – auch der Jugendtreff „PamPauke“ in Büttgen ist von der Corona-Krise betroffen. „Für die Kinder und Jugendlichen ist das schon hart“, sagt Diplom-Pädagoge Martin Schlüter, der den Jugendtreff der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Kaarst/Büttgen leitet. Um dennoch mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, bietet er künftig das Jugendtelefon „PamPauke“ an.

„Die meisten Kinder haben gute Elternhäuser. Doch auch diesen Kindern fällt vielleicht mal die Decke auf den Kopf und sie suchen jemand zum Quatschen“, sagt Schlüter. Für sie sei er da, sagt der pädagogische Leiter vom „PamPauke“, einer Einrichtung des Katholischen Gemeindeverbandes (KGV) Kaarst/Büttgen in Kooperation mit der Katholischen Jugendagentur Düsseldorf. Besonders stark sei die Hotline noch nicht genutzt worden, gibt er zu. „Es waren bislang eher so Spaß-Gespräche. Aber auch wenn das nur Quatsch-Telefonate sind, ist es wichtig, dass ich mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt bleibe“, so Schlüter.

Im Online-Voicechat können auch gleich mehrere mit ihm „quatschen“. Einzige Voraussetzung: Die App Discord runterladen, einen Account anlegen und den QRCode des Flyers, der am „PamPauke“ an den Türen hängt, einscannen. Dann können U-16-Jährige dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr, die Ü-16-Jährigen mittwochs von 21 bis 23 Uhr mit Schlüter chatten. Via Telefon läuft auch der meiste Klientenkontakt in der Kaarster Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der Diakonie Rhein-Kreis Neuss. Publikumskontakte gebe es in den Büros derzeit nicht, erklärt die Leiterin Simone Dirmeier. Aber die drei Berater seien anwesend und telefonisch erreichbar.