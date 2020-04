Debatte um Corona-Schutzverordnung : FOX kritisiert Forderung nach Ausflugsverbot als übertrieben

Xanten Xantens Bürgermeister hatte sich dafür ausgesprochen, nachdem in der Stadt zahlreiche Verstöße gegen das Kontaktverbot festgestellt worden waren.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, hatte die Landesregierung Einschränkungen für das öffentliche Leben beschlossen, zum Beispiel Abstandsregeln und Kontaktsperren. Die Kommunen müssen die Einhaltung kontrollieren. In Xanten waren am Wochenende zahlreiche Verstöße festgestellt worden. Zweimal riefen die Ordnungsamtsmitarbeiter die Polizei, weil sie bedroht worden seien, sagte Görtz. Daher will er das Ordnungsamt von einer Sicherheitsfirma unterstützen lassen.

Angesichts des bevorstehenden Osterwochenendes bat er Ministerpräsident Armin Laschet um eine Verschärfung der Corona-Schutzverordnung. Eisdielen sollten nicht mehr Eis zum Mitnehmen verkaufen dürfen, weil damit ein Anziehungspunkt geschaffen werde. Außerdem sollten die Bürger am Wochenende das Gebiet ihres Hauptwohnsitzes nicht verlassen. Spaziergänge oder Radtouren mit der Familie in der Umgebung sollten möglich bleiben, aber Ausflüge in andere Regionen untersagt werden. Zur Begründung sagte er, dass die Regeln vor allem von auswärtigen Gästen missachtet worden seien. Laschet sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, die Regeln würden nicht verändert, aber touristische Ausflüge sollten im Moment unterbleiben.