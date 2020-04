Landwirtschaft in Kaarst : Erntehelfer rechtzeitig gelandet

Rainer Coenen überprüft die Arbeit der vier Erntehelfer, die am Samstag in Düsseldorf gelandet sind und den Coenen-Hof in Driesch bei der Erdbeer-Ernte unterstützen. Foto: Dieter Staniek

Driesch Rainer und Ulrike Coenen haben für die Erdbeer-Ernte Verstärkung erhalten. Am Samstag sind vier Erntehelfer aus Rumänien in Düsseldorf gelandet, nachdem ein Reisebüro die Flüge besorgt hatte. Vorerst müssen sie Abstand halten.

Am vergangenen Samstag gegen 15 Uhr war die Freude auf dem Coenen-Hof im Kaarster Stadtteil Driesch groß: Vier erfahrene Erntehelfer aus Rumänien, drei Frauen und ein Mann, kamen auf dem Bauernhof an. Was anders war als in den Vorjahren: „Wir umarmen uns sonst immer zur Begrüßung, die Rumänen sind sehr herzliche Menschen“, sagt Chef Rainer Coenen. Das ging in diesem Jahr wegen der grassierenden Corona-Pandemie nicht, und auch sonst wird vieles anders sein. Aber Rainer und Ulrike Coenen sind erleichtert: „Das war eine Punktlandung, denn heute fängt die Erdbeersaison an“, sagte Coenen am Ostermontag. Apropos Landung: Die vier Erntehelfer waren erstmals mit dem Flugzeug angereist, die Tickets haben ihre Arbeitgeber bezahlt.

Auf dem Coenen-Hof ist die Welt wieder in Ordnung, und das ist auch gut so: „Wir haben mehr zu tun als sonst, weil viele Kantinen geschlossen sind und die Menschen wieder verstärkt selber kochen“, erklärt Rainer Coenen. Auch sonst scheint einiges durchaus positiv: „Es zeichnet sich eine gute Erdbeerernte ab“, sagt der Bauer, der breit aufgestellt ist. Das sei eine klassische Win-win-Situation: Die Erntehelfer sorgen dafür, dass die Kunden frisches Obst kaufen können, und die Familien der Rumänen setzen auf das Geld, das ihre Verwandten im fernen Driesch verdienen. Bei ihnen im Land ist die Arbeitslosigkeit groß. Was Rainer Coenen immer wieder auffällt: „Sie erledigen ihre Arbeit mit sehr viel Liebe.“

Info Anbau auf einer Fläche von 20 Hektar Coenen-Hof Auf dem Hof von Rainer und Ulrike Coenen werden 60 verschiedene Kulturen angebaut, Erdbeeren sind nur eine davon. Größe Insgesamt stehen knapp 20 Hektar zur Verfügung. Kundennähe Im Hofladen werden die Ernte verkauft. Supermärkte werden nicht beliefert.

Auf den „Besuch“ haben die Coenens lange gewartet. Bereits auf dem Flughafen waren die vier Rumänen kurz untersucht worden. Jetzt müssen sie zwei Wochen lang Abstand halten zu anderen Menschen. Um dies zu gewährleisten, hat Rainer Coenen bei der alteingesessenen Schaustellerfamilie Tusch aus Mönchengladbach einen Wohnwagen organisiert, in dem die neuen Erntehelfer zunächst, abgeschottet von den anderen, leben werden. Dort versorgen sie sich auch selbst. „Was sie an Zutaten brauchen, teilen sie mir per WhatsApp mit“, erklärt Coenen, der in diesem Jahr aus gegebenem Anlass immer ein Fieberthermometer mit sich führt. Der 50-Jährige geht nicht davon aus, dass durch den zusätzlichen Aufwand die Preise für Obst deutlich steigen werden: „Die Preise macht der Markt, nicht die Kosten.“ Aktuell sei folgendes zu beobachten: „Gurken sind zurzeit sehr billig, dafür ist der aus Frankreich importierte Blumenkohl mit 4,50 Euro so teuer wie nie zuvor.“

Auch in Frankreich mangele es an Erntehelfern. Dankbar ist er dem Kaarster Reisebüro Theuerkorn, dem es gelungen ist, vier Flugtickes von Rumänien nach Deutschland zu organisieren. Die vier Erntehelfer waren mit Eurowings geflogen. Von Düsseldorf nach Driesch waren sie von einem Vermittler gebracht worden. Im Juli ist auf dem Coenen-Hof Haupterntezeit. Dann werden vier weitere Erntehelfer erwartet, die bis spät in den Herbst hinein unter anderem Pflaumen pflücken werden. Sechs Erntehelfer sind das ganze Jahr über auf dem Hof beschäftigt, hierbei handelt es sich um Inder.