Floorballer der DJK Holzbüttgen : Neuer Hallenboden im Sportforum Büttgen verlegt

Büttgen Im Sportforum Büttgen ist auf dem kleinen Feld im Inneren der Halle ein neuer Boden verlegt worden, der vor allem floorball-tauglich ist. „Wir sind sehr glücklich über die Umsetzung, der Boden lässt sich richtig gut bespielen,” sagt Abteilungsleiter Philip Jesse.

„Wir möchten dem Sportforum Büttgen dafür danken, dass auch die anderen Sportler, die neben dem Radsport in der großen Halle in Büttgen trainieren, gute Rahmenbedingungen vorfinden“, so Jesse weiter. Zwar fehlen den Floorballern der DJK Holzbüttgen weiterhin Trainingszeiten, der neue Boden helfe aber, insbesondere bei den jüngeren Altersklassen. „Außerdem ist es uns ein Anliegen, die schnell zu erlernende Trendsportart für jedermann zu ermöglichen. Mit dem neuen Boden ist unser Training in Büttgen deutlich attraktiver geworden“, sagt Jesse weiter.