Kaarster Verwaltung : Nächster Schritt Richtung papierloses Rathaus

Kaarst Mit der Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems (DMS) hat die Stadt Kaarst den nächsten Meilenstein bei der eigenen Digitalisierung erreicht. Künftig werden alle Verwaltungsvorgänge digital abgelegt.

„Wir haben zwei Jahre intensiv an der Einführung gearbeitet, mehr als ein Jahr unsere Mitarbeiter intern geschult“, sagt Erwin Kronenberg, Leiter der Zentralen Dienste. Das Ziel eines papierlosen Rathauses rückt damit wieder ein Stück näher – und die nächsten Meilensteine hat die Verwaltung bereits im Blick.

So werden die Kaarster Bürger ab 2021 ihre Termine in der Verwaltung online vereinbaren können. Im nächsten Schritt folgt die Einführung des Bürger-Serviceportals. „Wir werden zunächst intern und dann unter Beteiligung der Bürger die Dienstleistungen herausfiltern, die sich für eine Digitalisierung besonders eignen und nachgefragt sind. Denkbar ist vieles: beispielsweise die Beantragung diverser Dokumente oder die Anmeldung bei einem Zuzug in die Stadt“, sagt Kronenberg.