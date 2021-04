Sportforum Büttgen : Witte und Kirchhartz in Förderverein-Vorstand gewählt

Büttgen Auf der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Sportforum Büttgen sind zwei neue Mitglieder in den geschäftsführenden Vorstand gewählt worden.

Franz-Josef Kallen zog trotz aller Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie eine positive Bilanz für die Jahre 2018 bis 2020. Bevor Corona den Sportbetrieb lahm legte, waren alle Hallenplätze belegt. Internationales Flair brachte die Nationalmannschaft von Luxemburg in die Halle. Die vorhandenen Spielfelder wurden intensiv von den Skater-Hockey-Spielern der Crash Eagles Kaarst, den Floorballern aus Holzbüttgen, den Speedskatern, den Fußballern und dem Schulsport genutzt. Ausgefallen waren in den vergangenen beiden Jahren der traditionelle „Spurt in den Mai“ und die Vermietung der Halle für Firmenpräsentationen. Dagegen rückte der Wettbewerb um das größte von Kindern gemalte Bild der Welt für das Guiness-Buch der Rekorde die Halle vor dem Corona-Stopp eine Woche lang in den Blickpunkt der Öffentlichkeit.