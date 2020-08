Für Bürgermeisterkandidaten in Kaarst : Stadtsportverband setzt Fragenkatalog auf

Kaarst Der Stadtsportverband will wissen, wie die fünf Bürgermeisterkandidaten zum Sport in der Stadt stehen. Dies soll bis zum 30. August geschehen.

Mehr als 12.000 Sportler sind in Kaarst in rund 40 Vereinen aktiv. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung treibt somit mehrmals in der Woche Sport. Doch die fünf Kandidaten, die am 13. September zur Bürgermeisterwahl antreten, haben sich im Hinblick auf ihre Pläne für den Sport bislang bedeckt gehalten. Deshalb will der Stadtsportverband nun wissen, was Lars Christoph (CDU), Ursula Baum (FDP), Nina Lennhof (Die Grünen), Lars Kuhlmeier (SPD) und Gerhard Schmitz (FWG) in den kommenden Jahren für den Sport in der Stadt planen. Der SSV hat zwölf allgemein gehaltene Fragen an die Kandidaten geschickt, die sie bis zum 30. August beantworten sollen.