Erntedankfest : Kirchen sammeln Lebensmittel für die Kaarster Tafel

Kaarst Kistenweise Nudeln, Müsli, Kaffee, Tee, Kekse, Marmeladen und vieles mehr findet sich derzeit in den katholischen Kirchen in Kaarst. Das ist der Grund.

Auch die fünf katholischen Kitas in Kaarst beteiligen sich an der Aktion. „Wir erklären den Kindern den Sinn von Erntedank und haben in allen Kitas Sammelboxen aufgestellt. Die Kinder bringen mit Hilfe ihrer Eltern von zu Hause haltbare Lebensmittel mit“, so Klaudia Hofmann, Leiterin der katholischen Kita St. Antonius in Vorst: „Hier ist richtig viel zusammengekommen.“ Das Vorster Kita-Team hat bereits alles im Bollerwagen mit den Kindern in die Kirche gebracht. „Wir haben dem lieben Gott für die Schöpfung gedankt und mit Pastoralreferentin Brigitta Berweiler einen wunderschönen Gottesdienst zu Erntedank mit allen Kindern in der Kirche gefeiert,“ so die Kita-Leiterin.