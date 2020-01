Historische Dokumente in Kaarst : Akten nach Säureschaden zurück im Archiv

Kaarst Anfang Juni hat die Stadt Kaarst rund 1000 Akten und Amtsbücher zur Entsäuerung weggeschickt, mittlerweile liegen sie wieder im Keller des Rathauses und können genutzt werden.

Anfang Juni schickte Sven Woelke rund 1000 Akten und Amtsbücher aus dem Bestand von 1800 bis 1945 zur Entsäuerung zur Archivberatungsstelle des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). Dieses leitete die Akten weiter zum Zentrum für Bucherhaltung nach Leipzig. Dort wurden die Papiere neutralisiert und mit einer „alkalischen Reserve“ versehen. Die Massenentsäuerung, so der Oberbegriff, basiert auf einer milden, flüssigen Dispersion aus Magnesiumoxid und Calciumkarbonat als Entsäuerungsmittel sowie Heptan als Trägerflüssigkeit. Während der Behandlung neutralisiert die Entsäuerungsflüssigkeit binnen weniger Minuten die Säure im Papier. Mithilfe der Trägerflüssigkeit dringt das Mittel in den Papierkern ein und hebt den pH-Wert in den leicht alkalischen Bereich an. Zudem wird ein Überschuss des Entsäuerungsmittels in das Papier eingebracht, der die alkalische Reserve bildet. Diese erzeugt einen Puffer gegen schädliche Umwelteinflüsse und Säure. Mit dem Verfahren kann die Lebensdauer von Akten um den Faktor vier oder fünf verlängert werden. Das Gute an der Sache: Das gesamte Projekt wurde durch das NRW-Förderprogramm „Landesinitiative Substanzerhalt“ mit 70 Prozent gefördert. „Das war ein Erstantrag von uns, deshalb wurde das Projekt mit 70 Prozent gefördert“, erklärt Woelke. Kurz vor Weihnachten waren die Akten wieder im Archiv und stehen auch jetzt der Nutzung wieder zur Verfügung. Um eine erneute Säureaufnahme der Akten zu verhindern, wurden die Papiere in säurefreie Archivkartons gepackt. „Es würde finanziell keinen Sinn machen, das Papier zu entsäuern und dann wieder in eine säurehaltige Kartonage zu legen“, sagt Woelke.