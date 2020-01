Karneval in Kaarst : Ein Terminplan für alle Närrinnen und Narren

An Karneval sind wieder die Narren los. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Karnevalsfreunden wird in Kaarst jede Menge geboten. Für die Damensitzung in der Aula der Realschule Halestraße sind noch Restkarten für 20 Euro zu haben (02131 7427679).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Am 19. Januar lädt Blau-Gold bei freiem Eintritt ein zum Biwak in der Aula der Realschule von 11 bis 18 Uhr, dort findet am Karnevalssamstag auch wieder die Kindersitzung statt, Karten hierfür sind bei „ZickZack“ (Neusser Straße 12) erhältlich. Auch die kfd feiert wieder in Kaarst. Das Motto diesmal: „Auf schwankenden Planken die Anker lichten, helau, ihr Frauen, wir werden es richten.“ Die beiden Sitzungen beginnen am 14. Februar um 19.11 Uhr und am 16. Februar um 14.11 Uhr. Karten für zehn Euro gibt es bei Edel Emmerich, 02131 61470.

In Holzbüttgen lädt „Holzbüttzje“ am 8. Februar ins Pfarrzentrum ein. Allerdings ist diese Veranstaltung laut Organisator Matthias Schmitz „restlos ausverkauft“. Nach einjähriger Pause feiert die kfd Holzbüttgen am 13. und 14. Februar wieder Sitzungskarneval. Beide Sitzungen dürfen auch von Männern besucht werden, Karten sind erhältlich unter 02131 602729 und im Kiosk Nordkanalallee. Kostenpunkt: Für kfd-Mitglieder zehn Euro, für Nicht-Mitglieder freitags 15 und sonntags zehn Euro. „Jedem Pänz sin Pappnas“ ist das Motto der Kinderkarnevalsparty im Holzbüttger Pfarrzentrum am 15. Februar. Karten hat Martina Leßmann (0157 82823315).