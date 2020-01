Schnelles Internet für Kaarst : Deutsche Glasfaser informiert in Vorst und Driesch

Die Deutsche Glasfaser will ihr schnelles Internet auch in Vorst und Driesch anbieten. Foto: Berns, Lothar (lber)

Kaarst Das Unternehmen will am 15. Januar im Pfarrzentrum Vorst Fragen der Bürger beantworten.

(NGZ) In den kommenden Wochen entscheidet sich, ob Vorst und Driesch das schnelle Glasfasernetz bekommen. Welche Vorteile die neue Infrastruktur bietet und wie ihr Ausbau funktioniert, erläutert das Deutsche-Glasfaser-Team bei einem Infoabend. Dieser findet am kommenden Mittwoch, 15. Januar, um 19 Uhr im Pfarrzentrum Vorst, Antoniusplatz 13, statt. Das teilte die Deutsche Glasfaser jetzt mit. Eingeladen sind alle Bürger aus Vorst und Driesch.

Die Kaarster Stadtverwaltung und Deutsche Glasfaser wollen gemeinsam ein reines Glasfasernetz in Vorst und Driesch ausrollen. Der Ausbau soll privatwirtschaftlich erfolgen. Das hat mehrere Vorteile: Der Ausbau wird laut der Deutschen Glasfaser sowohl Stadt als auch Kunden keinen Cent kosten – „kein Einsatz von Steuergeldern, kein Warten auf langwierige Förderverfahren“, verspricht das Unternehmen. Einzige Voraussetzung für den Ausbau: Mindestens 40 Prozent der Haushalte in Vorst und Driesch entscheiden sich für einen entsprechenden Vertrag.

Damit die Bürger in Vorst und Driesch das Glasfasernetz und seine Möglichkeiten kennenlernen können, lädt Deutsche Glasfaser alle Haushalte zu diesem Infoabend ein. Auf dem Programm stehen Informationen rund um den möglichen Netzausbau, zum Unternehmen Deutsche Glasfaser und zu den buchbaren Leistungen. Im Anschluss an die Präsentation erhalten die Besucher die Möglichkeit, ihre Fragen an die Experten zu stellen.

Jugendzentrum in Kaarst : So plant das Bebop das Jahr 2020

Für alle, die nicht am Infoabend teilnehmen können und sich dennoch gerne beraten lassen möchten, öffnet ab Freitag, 17. Januar, der Servicepunkt von Deutsche Glasfaser, ebenfalls am Pfarrzentrum Vorst. Dort können sich alle Interessierte immer freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr individuell beraten lassen.

Alle Infos über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar. Die Deutsche Glasfaser setzt auf das sogenannte FTTH-Prinzip (Fiber To The Home). Das bedeutet, dass Glasfaser bis in die Wohnung des Anschlussinhabers verlegt wird. Das sollte Geschwindigkeiten von mindestens 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Up- und Download ermöglichen. Für Ärger sorgte das Unternehmen allerdings jüngst in Neuss – wegen vieler Straßen, die nach den Bauarbeiten in mangelhaftem Zustand hinterlassen wurden.