Maubiszentrum in Kaarst : Café zieht in Buchhandlung

Die Buchhandlung am Maubishof schließt, ein Nachfolger steht bereits fest. Hier eröffnet Claudia Pape das Café „Kaarster Schnittchen“. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Der Mieterwechsel im Maubiszentrum geht weiter: Nachdem vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass ein neuer Blumenladen in die Räumlichkeiten des „Casablanca“ zieht, folgt nun ein Café auf die Buchhandlung am Maubishof. Deren Inhaber Frank Theelen geht in Rente.

Doch eine Nachfolgerin steht bereits fest: Claudia Pape eröffnet in wenigen Monaten dort ihr neues Café „Kaarster Schnittchen“. Pape bestätigte unserer Redaktion am Dienstag, dass sie bereits einen entsprechenden Vertrag unterschrieben habe.

Bei dem Namen Claudia Pape klingelt es womöglich bei dem ein oder anderen Kaarster Marktbesucher. Mit ihrem Kaffee Tüt-Tüt ist sie seit sieben Jahren immer Mittwochs und Samstags auf dem Kaarster Wochenmarkt unterwegs und mittlerweile eine echte Institution. Dabei war der Kaffeewagen eine Notlösung. „Wir haben damals keine geeigneten Räumlichkeiten gefunden“, sagt sie. Nun ist sie froh, ihr Café auch endlich stationär aufziehen zu können. „Den Wagen behalten wir aber und werden weiterhin auf dem Wochenmarkt vertreten sein“, sagt sie. An ihrem 6,50x2,50 Meter großen Wagen seien viele Freundschaften entstanden, einige Stammgäste haben sich sogar mittlerweile eigene Tischschilder gebastelt. „Ich habe immer das Gefühl, die Gäste sitzen bei mir im Wohnzimmer“, so Pape. Damit das auch so bleibt, wird sich die Buchhandlung optisch verändern. In der Mitte ist ein runder Tisch für zehn bis zwölf Leute geplant, insgesamt sollen auf der 80 Quadratmeter großen Ladenfläche 24 bis 26 Sitzplätze entstehen. Zudem muss eine Küche eingebaut und die Toilette saniert werden.