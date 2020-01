Ensemble in Kaarst : „Les Lumiéres“ verspricht viel Glanz

Das Ensemble lädt zu einem besonderen Neujahrskonzert nach Holzbüttgen ein.

Zu einem Neujahrskonzert der besonderen Art lädt das Ensemble „Les Lumières“ am Samstag, 11. Januar (18 Uhr), in die Pfarrkirche Sieben Schmerzen Mariens nach Holzbüttgen ein. Mit Pracht und Glanz will das Ensemble ins neue Jahr starten und seine Zuhörer mitreißen. Auf dem Programm stehen drei virtuose Werke von Johann Sebastian Bach. Zunächst die Kantate Nr. 5 aus dem Weihnachtsoratorium, die nach Text und Intention des Komponisten erst nach Neujahr aufzuführen ist. Es folgt die Orchestersuite Nr. 3 mit dem berühmten Air in D-Dur, bevor das prachtvolle Magnificat mit den typischen Bach'schen Trompetenklängen und dem stets fünfstimmigen Chorsatz erklingt. Die Leitung hat Michel Rychlinski, der vielen Kaarstern noch als Kantor an der katholischen Kirchengemeinde Kaarst bekannt ist.