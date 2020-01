Premiere für Kaarster Schützen : Hauptversammlung der Sebastianer im Festzelt

Kaarst Premiere für die Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Kaarst: Die Jahreshauptversammlung am 26. Januar wird erstmals nicht im Albert-Einstein-Forum, sondern im Festzelt auf dem Kirmesplatz gefeiert.

„Das ist ein tolles Entgegenkommen von der Firma Oellers. Daran sieht man, dass die Bruderschaft ihr schon nach so kurzer Zeit ans Herz gewachsen ist“, sagt Brudermeister Claus Schiffer. Seit zwei Jahren ist Karl-Heinz Oellers mit seinem Zeltverleih für die Bewirtung am Kaarster Schützenfest zuständig, und die Bruderschaft ist sehr zufrieden.

An dem Ablauf ändert sich nichts. Das Programm beginnt um 10 Uhr mit einer Messe in der Kirche Sankt Martinus, danach wird am Kriegerdenkmal ein Kranz niedergelegt und ins Festzelt marschiert. Auch auf Blasmusik und die geliebte Erbsensuppe müssen die Schützen nicht verzichten. Für Bezirkskönig Andreas Pfeiffer geht es mit der Jahreshauptversammlung in die heiße Phase seiner Regentschaft. Auf der Versammlung selbst werden einige Posten gewählt, auf denen allerdings keine Änderung vorgesehen ist. Stefan Stamm wird vom Vorstand erneut als zweiter Brudermeister und Geschäftsführer vorgeschlagen, Christof Klever als Schützenmeister, Marco Lüpschen als Zeugwart und Frank Fürwentsches als Beisitzer. Jungschützenmeister Christian Guder muss auf der Versammlung nur noch bestätigt werden, er wird auf der Jahreshauptversammlung der Jungschützen bereits am heutigen Freitag gewählt.