Nach Corona-Krise : Gierather Sportler wagen vorsichtigen Trainingsbeginn

Jüchen Nach langer Zwangspause geht es bei der SG RW Gierath wieder los. Noch können nicht alle Disziplinen wieder angeboten werden. Und wenn, dann gelten strenge Hygienebestimmungen. Es ist ein behutsamer Beginn.

„Schritt für Schritt müssen wir nun den Wiedereinstieg in das vereinsmäßige Sporttreiben gestalten. Nach so langer Zeit der Einschränkungen möchten wir unter den strengen Hygieneauflagen des Landes NRW wieder behutsam einsteigen“, teilt der Verein mit. Die Übungsleitungen und die teilnehmenden Mitglieder tragen beim Wiedereinstieg in den Sport eine hohe Verantwortung.

In der Übergangszeit der vergangenen Wochen wurden bei der SG RW Gierath von einigen Übungsleitungen bereits online oder später auch in Kleingruppen draußen Basketball, Gymnastik, Fitness und Tanz angeboten. Der Wiedereinstieg in den klassischen Sportbetrieb begann mit der Rückengymnastik, einem kleinen Teilnehmerkreis der Linedance-Gruppe und weiteren Sportangeboten an der frischen Luft.