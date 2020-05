Heilige Messen in Korschenbroich und Jüchen : Hier finden an Pfingsten öffentliche Gottesdienste statt

In St. Andreas sollen mehrere Gottesdienste stattfinden. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich/Jüchen Zum Wochenende sind in zahlreichen Kirchen heilige Messen geplant. Am dichtesten ist das Programm in der Pfarrkirche St. Andreas in Korschenbroich. Dort sind auch die Schützen-Bruderschaften zu Gast.

Rechtzeitig zu Pfingsten haben zahlreiche Kirchen in Korschen­broich und Jüchen wieder mit öffentlichen Gottesdiensten begonnen. Ein Überblick über die heiligen Messen an den Feiertagen.

St. Andreas Korschenbroich Pfingstsonntag, 9.30 Uhr (Messe für die Pfarrgemeinden und die Korschenbroicher Bruderschaften) und 11 Uhr. Pfingstmontag, 9.30 Uhr (Messe mit den Majestäten der Korschenbroicher Bruderschaften) und 11 Uhr (für die Pfarrgemeinden und die Korschenbroicher Bruderschaften), montags jeweils nur mit telefonischer Anmeldung im Zentralpfarramt unter Tel. 02161 641013. Von den Gottesdiensten am Sonntag um 9.30 Uhr und den beiden am Montag wird ein Livestream angeboten.

St. Dionysius Kleinenbroich Pfingstsonntag, 9.30 Uhr und 11 Uhr; Pfingstmontag, 10 Uhr.

Nikolauskloster Jüchen Samstag, 18 Uhr (Klosterwiese); Pfingstsonntag, 8 Uhr (Klosterkirche, maximal 30 Besucher), 10 Uhr (Klosterwiese) und 18 Uhr (Klosterwiese); Pfingstmontag, 8 Uhr (Klosterkirche, maximal 30 Besucher), 10 Uhr (Klosterwiese) und 18 Uhr (Klosterwiese).

St. Jakobus Jüchen Pfingstsonntag, 9.30 Uhr.

St. Pantaleon Hochneukirch Pfingstsonntag, 10.45 Uhr und Pfingstmontag, 10.45 Uhr.

Evangelische Kirchengemeinde Korschenbroich Pfingstsonntag, 9.45 Uhr (Kirche Korschenbroich), 10.30 Uhr (Martin-Luther-Haus Kleinenbroich), 10.45 Uhr (Kirche Korschenbroich) und 11 Uhr (Friedenskirche Glehn); Pfingstmontag, 10.30 Uhr (Open-Air-Gottesdienst am Bonhoeffer-Haus in Kleinenbroich).

Evangelische Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch Pfingstsonntag, 10 Uhr (Evangelische Kirche Otzenrath) und Pfingstmontag, 10 Uhr (Evangelische Kirche Hochneukirch).

