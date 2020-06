Bürgermonitor aus Gierath : Das verdeckte Haltestellen-Schild

Nach dem Umbau an der Haltestelle in Gierath wird der Fahrplan von einem Zigarettenautomaten verdeckt. Foto: Stadt Korschenbroich

Gierath Nach einem Umbau ist in Gierath der Busfahrplan nur noch schwer zu lesen. Ein Teil davon wird nämlich von einem Zigarettenautomaten verdeckt. Die Stadt betont, die Arbeiten seien noch nicht abgenommen.

Insgesamt 13 Bushaltestellen in Hochneukirch, Otzenrath und Gierath werden derzeit mit Hilfe einer Investitionsförderung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr umgebaut. Ein begrüßenswertes Projekt. Doch die Arbeiten an der Haltestelle Neuenhovener Straße in Gierath sorgten vergangene Woche in den sozialen Medien für einige Verwunderung. Das Haltestellen-Schild wurde so montiert, dass es teilweise von einem benachbarten Zigarettenautomaten verdeckt wurde.