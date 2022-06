Sport in Jüchen : Kunstrasenplatz soll noch 2022 fertig werden

Jüchen Der SV Otzenrath erhält einen neuen Kunstrasenplatz. Stadt und Verein unterzeichneten jetzt einen Vertrag, in dem auch die Eigenbeteiligung des Vereins geregelt ist. Das Projekt soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

(NGZ) Die Stadt Jüchen errichtet in Kooperation mit dem Sportverein 09 Otzenrath einen neuen Kunstrasenplatz als Erweiterung der vorhandenen Sportplatzanlage. Die neue Anlage wird in einer Größe von 63 mal 45 Meter errichtet und ist damit geeignet, auch Meisterschaftsspiele bis zur D-Jugend auszutragen. Der Rat der Stadt Jüchen hatte bereits in seiner Oktober-Sitzung im vergangenen Jahr diese Maßnahme beschlossen.

Am Mittwoch unterzeichneten Herbert Brockerhoff und Wolfgang Huth als Vereinsvertreter sowie Bürgermeister Harald Zillikens und der Technische Dezernent Oswald Duda einen Vertrag über die Errichtung des Kunstrasenplatzes in Otzenrath. In dem m Vertrag sind unter anderem die Zusammenarbeit der beiden Parteien und die Höhe der Eigenbeteiligung des Vereins geregelt. Von beiden Partnern wird angestrebt, die Baumaßnahme noch in 2022 in enger Zusammenarbeit abzuschließen. Die erforderlichen Gutachten liegen vor und sind Grundlage für die von der Stadt erteilte Baugenehmigung.