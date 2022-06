Hochzeitsmesse in Jüchen : Tolle Angebote rund ums Ja-Wort

Alexandra Pape-Victor (l.) und ihre Mitarbeiterin Melissa Wenzel sind auf Curvy-Brautmode bis Größe 70 spezialisiert. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Jüchen Normalerweise kommen rund zwei Dutzend Aussteller zur Hochzeitsmesse in Haus Katz. Am Sonntag waren es 18. Die zeigten sich alles andere als unzufrieden. Denn wer heiraten will, lässt sich die Feier gerne einiges kosten. Über Trends und Preise.

Rita Lonyai, Fotografin aus Jüchen, war zufrieden: „Die Resonanz war groß – das hätte ich so nicht erwartet.“ Die Fotoboxen, die auf dem Vormarsch sind, würden den klassischen Hochzeitsfotografen nicht verdrängen. Lonyai zeigte Beispiele klassischer Hochzeitsfotografie, aber auch ausgefallenere Arbeiten aus ungewöhnlichen Perspektiven.

„Die Zeit steht still, mein Herz geht auf“, sang Ivonne Hauke aus Allrath. Sie warb dafür, als Sängerin gebucht zu werden. Francoise Hümbs weiß, dass ihr Beruf vom Aussterben bedroht ist. Sie näht Hochzeitskleider in Handarbeit. „Die Kleider wachsen mit der Braut“, erzählte die Schneiderin, die als Models ihre Töchter Yvette und Genevieve mitgebracht hatte. Nach drei Anproben sitzen die Kleider perfekt, 1000 bis 2000 Euro sollte den Kundinnen die Handarbeit schon wert sein.

„Trauung – bitte nicht stören“ stand auf dem Schild im Trauzimmer von Haus Katz. Am Sonntag wollten die Standesbeamten Edgar Nölting und Silke Rafaneli gerne angesprochen werden. „Wir können Termine bis Ende 2023 vergeben“, erklärte Nölting. Die Stadt hat mit Haus Katz, dem Nikolauskloster und Schloss Dyck drei wundervolle Locations für eine festliche standesamtliche Trauung. In seiner 20-jährigen Berufserfahrung habe er noch nie erlebt, dass jemand die entscheidende Frage mit „Nein“ beantwortet hat. „Aber zwei Brautpaare sind nicht erschienen“, sagte Nölting.

Eine Hochzeit ist nicht der richtige Zeitpunkt, um eine Diät zu starten. Margarita Hürter aus Pulheim ist Cake Designerin. Ihre Torten sind die vielleicht schönsten Kalorienbomben, die man sich vorstellen kann. Beratung wird überall großgeschrieben, weil es kaum etwas Individuelleres gibt als eine Hochzeitsfeier. Nicole Schwaneberg aus Düsseldorf kommt ins Haus, um die Braut in Bezug auf ihr Hochzeits-Make-up zu beraten. Bettina Vulter aus Bedburdyck kommt ebenfalls raus – mit Trauringen. „600 bis 900 Euro sollte man schon einkalkulieren“, sagte Vulter. Ob es aktuelle Trends gibt? „Platin – seitdem es im Vergleich zu Gold deutlich preiswerter geworden ist.“

Natürlich gehört auch Blumenschmuck zu einem Hochzeitsfest. Sandra Esser-Derksen, Jüchenerin mit einer Floristikwerkstatt in Grevenbroich, nimmt sich viel Zeit, um gemeinsam mit dem Brautpaar genau das Richtige auszusuchen.

(NGZ)