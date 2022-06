Schützenfest in Bedburdyck und Stessen : Schützen feiern mit Königspaar Vieten

Das Königspaar Michael und Vanessa Vieten. Foto: Richard Sachse

Bedburdyck-Stessen Am Samstag, 25. Juni, startet das Schützenfest des Bürgerschützenvereins Bedburdyck-Stessen. Im Mittelpunkt stehen Michael und Vanessa Vieten, die bereits 2019 gekrönt wurden. Was in den vier Tagen auf dem Programm steht.

Als Michael und Vanessa Vieten im Juni 2019 gekrönt wurden, hätten sie nicht gedacht, dass sie pandemiebedingt drei Jahre lang regieren würden. Nun stehen die beiden beim Schützenfest des Bürgerschützenvereins Bedburdyck-Stessen vom 25. bis 28. Juni im Mittelpunkt. „Wenn wir eines aus der Corona-Krise lernen konnten, dann sicherlich Solidarität, soziale Verantwortung und Wertschätzung für das, was wirklich zählt“, erklärt das Königspaar. Mit auf das Fest freuen sich Tochter Stella, sie ist eine der Ehrendamen, und Sohn Elias, der Edelknabenkönig des BSV.

König Michael Vieten ist schon mit elf Jahren im Schützenzug mitmarschiert. Er ist Fahnenoffizier im Jägerzug „Hörnerklang“, dem Königszug. Michael Vieten übernimmt auch im Vorstand des BSV Verantwortung – als stellvertretender Präsident neben Präsident Stefan Justen. König und Königin werden unter anderem vom Adjutantenpaar Sascha und Nicole Esser unterstützt.

Vier Festtage liegen vor den Bedburdyckern und Stessenern. Start ist am Samstag, 25. Juni, mit dem Fassanstich im Festzelt, mit Aktionen für Kinder und dem Einschießen des Schützenfestes durch die Artillerie. Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martinus ziehen die Schützen nach Stessen zum Ehrenmal. Um 20 Uhr geht es zum Festball ins Zelt. Der Sonntag beginnt mit der Gefallenenehrung auf dem Friedhof in Bedburdyck mit großem Zapfenstreich sowie der Morgenparade vor dem alten Rathaus. Beim Frühschoppen mit dem Tambourkorps „Heimattreue Elfgen“ und der Jägerkapelle Hochneukirch wird Edelknabenkönig Elias Vieten gekrönt. Zudem werden Jubilare geehrt, Orden und Ehrenmitgliedschaft verliehen. Um 14.20 Uhr tritt das Regiment zum Festzug durch die beiden Orte mit Blumen-, Musik- und Königsparade an. Ab 20 Uhr gibt‘s den Königsball.

Das Regimentsfrühstück und der Bürgerschoppen stehen am Montag, 27. Juni, ab 11 Uhr im Zelt auf dem Programm. Am Dienstag treten die Schützen um 17.50 Uhr zum Festzug mit Abschlussparaden an, um 20.15 Uhr beginnt der Krönungsball, der den Abschluss bildet.

(NGZ)