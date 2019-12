Schulwegsicherheit in Hochneukirch : Zuspruch für Zebrastreifen an der K19

Jüchen FWG schließt sich dem Gemeinschaftsantrag für einen Zebrastreifen auf der K19 an.

(gt) Die Elterninitiative für mehr Schulwegsicherheit an der K19 in Hochneukirch wird auch von der FWG-Fraktion unterstützt, die sich dem Gemeinschaftsantrag von CDU, SPD und FDP anschließen wird: Das teilt FWG-Fraktionsvorsitzender Gerolf Hommel mit. Er habe aus beruflichen Gründen nicht an dem Ortstermin an der Straße Zum Regiopark teilnehmen können, zu dem Elternsprecher Horst Dederichs die Fraktionen eingeladen hatte. Das Resultat war (wie berichtet) ein Gemeinschaftsantrag zum nächsten Bauausschuss. Der Inhalt: Anstelle der derzeit drei Querungen soll nur noch eine innerorts mit einem Zebrastreifen zur Verfügung stehen. Außerdem soll die Geschwindigkeit möglichst von 70 auf 50 km/h gesenkt werden. Hinweisschilder „Vorsicht Schulweg“ sollen aufgestellt werden.