BUND Jüchen : Der BUND schützt Kastanien vor dem Befall mit Miniermotten

Jüchen Um die meist stattlichen Bäume im Überlebenskampf zu unterstützen, hat der BUND Jüchen die Hilfe für die weißen Rosskastanien ins Leben gerufen.

Als effektive Maßnahme hat sich dabei bewährt, das befallene Laub zu entfernen und damit gleichzeitig auch die Motten, die als Puppen in den abgefallenen Blättern überwintern. So kann verhindert werden, dass die geschlüpften Motten im Frühjahr zur Eiablage wieder in die Baumkrone fliegen. Vor fünf Jahren hatte die BUND-Gruppe unter den Kastanien in Aldenhoven schon einmal das gesamte Laub abgekehrt. Danach waren die drei Kastanien in gutem Zustand über die letzten Sommer gekommen. Dieses Jahr war in den unteren Kronen ein beginnender Neubefall zu bemerken. Damit sich nicht erneut ein Massenbefall aufbauen kann, hat die BUND-Gruppe die Aldenhovener Kastanien dieses Jahr wieder in das Hilfeprogramm aufgenommen.