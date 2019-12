Glasfaser in Jüchen : Auch „weiße Flecken“ erhalten Glasfaseranschluss

Jüchen Die Ortschaften Dürselen und Kamphausen, Teile von Hochneukirch und alle Jüchener Schulen werden jetzt ans Glasfasernetz angeschlossen.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen flächendeckend in Deutschland Gigabit-Netze zu schaffen. Dem Rhein-Kreis Neuss kam dabei die Aufgabe zu, die noch nicht ausgebauten Bereiche im Kreisgebiet mit den Städten zu ermitteln und in einem Förderantrag zu bündeln. Nach der Förderbewilligung geht das Breitbandprojekt auch in Jüchen in die Ausbauphase. Im Februar wurde der Zuwendungsvertrag mit der unterschrieben, berichtet Stadtsprecher Norbert Wolf. „Folglich werden alle förderfähigen weißen Flecken mit einer Datenversorgung von weniger als 30 Megabit pro Sekunde, mit einem Glasfaseranschluss ausgebaut. In Jüchen sind das die Ortschaften Dürselen und Kamphausen sowie Teile von Hochneukirch“, kündigt er an. Darüber hinaus werden alle Jüchener Schulen ans Glasfasernetz angeschlossen. Immobilieneigentümer seien in den betroffenen Gebieten vom Rhein-Kreis Neuss angeschrieben worden. „Wer einen kostenfreien Glasfaseranschluss haben möchte, kann den Antrag, der dem Schreiben beiliegt ausfüllen und an die Telekom senden“, informiert Wolf. Das Bundesförderprogramm enthält eine „Open Access“-Regelung. Dadurch haben die Bürger die Möglichkeit, einen Tarif bei einem Netzbetreiber ihrer Wahl zu buchen, sobald das Netz aktiv ist.