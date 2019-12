Bürgermonitor aus Jüchen : Eltern kämpfen für sicheren Schulweg an der K19

Hochneukirch Die Stadtverwaltung hat zwar bereits ein Tempolimit auf der K19 auf 70 statt 100 km/h angeordnet. Doch damit geben sich die Eltern nicht zufrieden.

Eine Elterninitiative aus Hochneukirch setzt sich jetzt erneut für eine bessere Schulwegsicherung an der K19/Zum Regiopark ein. Horst Dederichs hat dazu auch einen offenen Brief an die Stadtverwaltung und die Ratsfraktionen geschickt. Die Stadtverwaltung hat zwar bereits Maßnahmen ergriffen, indem sie im Einvernehmen mit dem Rhein-Kreis Neuss und der Kreispolizeibehörde eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der K19 in Richtung Ortseingang auf 70 km/h angeordnet hat. Doch damit geben sich die Eltern nicht zufrieden. Sie haben vielmehr in der nächsten Woche einen Ortstermin, zu dem sich die FDP und die CDU bereitfinden wollen. Seitens der FWG und den Grünen liegen den Eltern (unterstützende) Stellungnahmen vor. Die SPD hat sich laut Horst Dederichs bisher nicht zurückgemeldet.