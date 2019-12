St. Jakobus in Jüchen : Jesus wird jetzt wieder in der Wüste geboren

Der Düsseldorfer Künstler Jürgen Flohr malt eine Wüstenlandschaft für die Weihnachtskrppe von St. Jakobus Jüchen. Foto: gundhild tillmanns

Jüchen In St. Jakobus sind die Weihnachtsbäume aus Kunststoff. Und die Krippenkulisse erinnert an die Wüste, nicht mehr an Oberammergau.

Ein Wagnis, das aber in der „Testphase“ bei den Kirchenbesuchern gut angekommen sei, gehen jetzt Pfarrer Ulrich Clancett und Küster Dirk Wendland zu Weihnachten in St. Jakobus ein: „Jesus wurde schließlich nicht in Oberammergau geboren“, scherzt Clancett und begründet damit die neue Wüsten-Kulisse für die Weihnachtskrippe. Auch der Stall wurde neu bemalt von dem Düsseldorfer Künstler Jürgen Flohr, der die sieben mal 3,20 Meter große Landschaft samt wüstenähnlichem Sternenhimmel gestaltet hat. Noch folgen soll ein bemalter Torbogen, der an die alten Wüstenstädte erinnern soll.

Seit Juni hatte der 76-jährige Berufskünstler, der in St. Jacobus seinen ersten Auftrag als Krippenmaler erhielt, an der Kulisse gearbeitet. Die Idee, den Künstler nach Jüchen zu holen, hatte der Jakobus-Küster Dirk Wendland. Bei der Restaurierung der Ornamente in der Kapelle der Kirche war Jürgen Flohr bereits in St. Jakobus tätig. So entstand der Kontakt. Große Wände, etwa in Restaurants zu bemalen, ist Flohrs Handwerk ebenso wie naturalistische Gemälde. Auch malt er gerne prominente Sänger wie Jimmy Hendrix, Keith Richards oder Schauspieler wie Silvester Stallone. Er war Teilhaber in der Galerie „Niagara“ in Düsseldorf und arbeitet immer noch in seinem Atelier in Osterath.

Dirk Wendland, Jürgen Flohr, Ulrich Clancett mit den Kunststoffbäumen. Foto: Gundhild Tillmanns/Guindhild Tillmanns

Info Weihnachten in St. Jakobus feiern Die Weihnachstermine in St. Jakobus Jüchen Heiligabend, 16 Uhr, Andacht für Kinder und deren Familien; 22 Uhr, Christmette, etwa 23.30 Uhr Turmblasen; 25. Dezember, 8 Uhr, Hirtenamt; 26. Dezember, 9.30 Uhr, Heilige Messe.

So etwas wie eine Revolution sei die Einführung von Kunststoffweihnachtsbäumen in St. Jacobus, gibt Pfarrer Clancett zu. Doch auch die älteren Kirchenbesucher hätten die Neuheit nicht kritisiert, im Gegenteil: „Man sieht ja gar nicht, dass es künstliche Bäume sind“, hörte Clancett immer wieder. Die neuen Kunstbäume sind in China nach Maß angefertigt worden und werden von einer Jüchener Firma vertrieben, die auch regelmäßig ihre „Gärten“ und „Wälder“ für die Bavaria München und den WDR zu Filmaufnahmen zur Verfügung stellt. Die ganze, nun jedes Jahr wiederverwendbare Pracht mitsamt 1000 Leuchten pro Baum passt in sieben Kisten auf zwei großen Europaletten. Die werden gelagert bei der Vertriebsfirma, deren Mitarbeiter auch für den Auf- und Abbau herangezogen werden. Zwei Leute brauchen zwei volle Tage für den Aufbau der Weihnachtsbäume“, weiß der Gemeindeküster. Fachmännisch Ästchen für Ästchen gesteckt, sind die Kunststoffbäume nur in ihrer Perfektion von naturgewachsenen Tannen zu unterscheiden.

Die restaurierten Ornamente in der Kapelle von St. Jakobus Jüchen. Foto: Gundhild Tillmanns