Vereinsjubiläum in Jüchen : Fröhlicher Festumzug zieht durch Wallrath

Wallrath Der Geselligkeitsverein Wallrath feierte am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen. Höhepunkt war ein Umzug durch das Dorf, an dem sich etliche Vereine aus umliegenden Orten beteiligten.

Der äußere Rahmen hätte nicht besser sein können beim Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten des Geselligkeitsvereins Wallrath, der am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen feierte. Strahlender Sonnenschein über dem Festzelt am Stessener Weg und an den mit Girlanden geschmückten Straßen, als sich am Nachmittag der große Festzug auf den Weg durch den Ort zum Ehrenmal machte, an dem auch der Große Zapfenstreich zelebriert wurde. Danach war, wie schon am Freitag, das Festzelt Schauplatz für geselliges Beisammensein mit viel Musik. „Es hätten mehr Gäste am Freitag ins Zelt gepasst“, meinte Bernd Mockel für den Geselligkeitsverein. Am Samstagabend würde es sicherlich voller werden, vermutete er.