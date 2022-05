Brauchtum in Grevenbroich : Münchrather eröffnen Fest-Saison

Das Königspaar beim Umzug in Münchrath: Auf diesen Augenblick hatten Christian Jansen und Alicia Pisters lange warten müssen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Münchrath Die St.-Hubertus-Schützen- und Kirmesgesellschaft hat den Startschuss für den Reigen der Feste in Grevenbroich gegeben. Wie war es bei der ersten Kirmes, die seit drei Jahren wieder gefeiert werden konnte?

Wie sich auch die Pandemie entwickeln wird, die Münchrather St.-Hubertus-Schützen sind erleichtert: Sie feierten jetzt ausgelassen Kirmes, und das kann ihnen keiner mehr nehmen. Alles lief komplett nach Plan, mit einer Ausnahme: Der Umzug durch den Ort am Samstag nach dem Gottesdienst im Festzelt musste kurzfristig wegen starker Regenfälle abgesagt werden. Wie zur Entschuldigung schien die Sonne dann am Sonntag und Montag umso mehr – und mitunter fast schon zu warm für die Männer in den schweren Unformen.

Hahnenkönig Christian Jansen und seine Königin und Partnerin Alicia Pisters haben in den vergangenen Jahren nie daran gedacht, ihre Regentschaft aufzugeben. Das Warten hat sich für sie gelohnt: „Ich habe nie bereut, in meinem Heimatdorf Hahnenkönig zu werden“, sagte der 25-Jährige. Schade nur, dass sein Vater die Regentschaft seines Sohnes nicht miterleben durfte – er war im November 2020 verstorben.

Das Hahnenkönigspaar hatte sich vor drei Jahren beim Tanz in den Mai in Münchrath kennengelernt. Die Scheibenschützen haben in diesem Jahr allerdings auf diese traditionelle Veranstaltung verzichtet. Der Hintergedanke: Man wollte verhindern, dass sich Schützen infizierten und dann an der Kirmes nicht teilnehmen könnten – bei gerade einmal 50 aktiven Schützen ist jeder einzelne unverzichtbar.

Am Freitag war es losgegangen mit dem Großen Krönungsball. Das Zelt war brechend voll, mitfeiern wollten unter anderem die befreundeten Vereine aus Langwaden und Helpenstein. Edmund Feuster war als Stellvertretender Bürgermeister und als begeisterter Schütze vorbeigekommen. Er überreichte dem Münchrather Künstler Robert Berscht den Bürgermeisterorden für besondere Verdiente um die Heimat.

Die „Münchrather Partynacht“ mit Tim Kriete & Band war nicht ganz so gut besucht. Das dürfte auch am Starkregen gelegen haben, der kurz vor der Veranstaltung auf das Dorf niederprasselte. Am Sonntag wurde Junghahnenkönig Lennart Hilgers proklamiert. Der Eintritt war an allen Tagen frei – ein Statement in Zeiten, in denen alles teurer wird, eine schöne Geste. Hans Esser, für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, beschreibt die Stimmung so: „Man merkte den Menschen an, dass sie froh waren, endlich mal wieder feiern zu dürfen.“