Handball-Regionalliga : Der Tabellenführer hat die Ruhe weg

Kerken Scheinbar unbeeindruckt vom Theater um das kurzfristig abgesagte Traumfinale gegen den Verfolger aus Ratingen feiert der TV Aldekerk mit einem 30:25 gegen BTB Aachen den neunten Sieg in Serie.

Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man fast schon darüber lachen. Wie berichtet, hat der Tabellenzweite interaktv Handball aus Ratingen am Donnerstag zwei Tage vor dem geplanten Traumfinale um die Meisterschaft in der Regionalliga Nordrhein den „Corona-Joker“ gezogen. Weil drei Ratinger Spieler positiv auf das Virus getestet worden sind, wurde das für Samstag angesetzte Spitzenspiel beim TV Aldekerk abgesagt und soll nun entweder am kommenden Donnerstag, 19. Mai, oder am Sonntag, 22. Mai, in der Vogteihalle über die Bühne gehen.