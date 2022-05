Geselligkeitsverein Wallrath : 100 Jahre Geschichte in einem Buch vereint

Boris Halter (l.) zeichnet für das Layout verantwortlich und Bernd Mockel für den Inhalt der Jubiläums-Festschrift. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Jüchen-Wallrath Der Wallrather Geselligkeitsverein hat nach aufwendiger Recherche seine Jubiläumsschrift vorgestellt. Sie enthält Wissen über den Ort, aber auch etliche Bilder von Straßenansichten und Königspaaren. Am Wochenende begeht der Verein sein 100-jähriges Jubiläum.

Bernd Mockel hat wieder ganze Arbeit geleistet: Gemeinsam mit Boris Halter und Torsten Reibel hat er eine Chronik anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Geselligkeitsvereins Wallrath verfasst. Rechtzeitig zum großen Jubiläumsfest am kommenden Wochenende ist das umfangreiche Werk fertig geworden. Vorab wurde das Buch in der ehemaligen Gaststätte Mocke an der Parkstraße vorgestellt. Die rund 50 Mitglieder des Vereins erhalten das Buch kostenfrei, Interessenten können es für 15 Euro erwerben.

Viel Arbeit steckt hinter dieser Chronik, wie Mockel und Halter verrieten. Mockel hat die Archive durchforstet, Fotos gesichtet und Texte gelesen, ist bei Familien fündig geworden und hat dabei einige „Schätzchen“ ausgegraben. So findet sich etwa das kleine Museum Marc Mannen darunter, das selbst Jüchens Bürgermeister Harald Zillikens nicht kannte, wie er bei der Buchpräsentation zugab. Während die Pandemie viele Aktivitäten und öffentliches Wirken beschnitt, machten sich hinter den Kulissen Mockel und Halter ans Werk. Die Idee lag auf der Hand: „Zum Vereinsjubiläum muss doch etwas Bleibendes geschaffen werden“, erläuterte Mockel. „Der Verein muss seinen Stellenwert in einer ansprechenden Form darstellen.“ In Halter fand er dem Mitstreiter, der die Gestaltung und den druckreifen Satz erstellte. Seit November waren sie mit der Umsetzung der Festschrift beschäftigt. „In Rekordzeit von nicht einmal sechs Monaten ist ein schönes Buch entstanden.“

Es enthält auf 260 Seiten viel Wissenswertes über Wallrath und den einzigen Ortsverein neben der Dorfgemeinschaft. „Entstanden ist ein Buch zum Lesen und zum Schauen“, sagte Mockel. Das Werk enthält Geschichten und Berichte über die ersten 100 Jahre des Geselligkeitsvereins ebenso wie über die ehemalige Schule oder alle Königspaare im Bild seit 1951. Straßenansichten zeigen außerdem das frühere Bild des Dorfes. Das Wallrather Siegel wird ebenso erwähnt wir das Wirken im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Mit Stolz berichtet Autor Mockel über die Verleihung des Heimatpreises 2021 an den Geselligkeitsverein. Er wirft auch einen Blick über Wallrath hinaus, berichtet über das Dycker Land und hat die Präsidenten und Königspaare der Nachbarvereine seit 1975 aufgelistet.

Zillikens, der schmunzelnd erwähnte, dass Mockel mit seiner vierten Chronik über Wallrath sicherlich nicht sein dokumentarisches Werk beenden werde, dankte den Machern für die Festschrift. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass sich ein Verein 100 Jahre für „sein“ Dorf einsetzt. Der Geselligkeitsverein sei wichtig und stelle in Wallrath ein Stück Heimat dar, sagte der Bürgermeister. Wallrath sei einer der schönsten Orte im Jüchener Stadtgebiet, „weil sich hier viele persönlich engagieren.“ Gerade in der aktuellen Situation in der Ukraine werde deutlich, wie viel Heimat bedeute und wie wichtig es ist, Heimat in Friede und Freiheit erleben zu können. Deshalb soll der Geselligkeitsverein sein Jubiläum auch ungetrübt feiern. „Der Verein hat geliefert“, meinte Mockel dazu. „Mit dem Buch und dem Jubiläumsprogramm hat er einen guten Rahmen für das Fest geschaffen. Jetzt liegt es an den Vereinsmitgliedern und den Menschen aus Wallrath und der Umgebung, das Angebot anzunehmen und mitzumachen bei den Feiern im und am Festzelt am Stessener Weg.