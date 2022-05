Handball-Regionalliga : TV Aldekerk macht das Traumfinale perfekt

Thomas Jentjens (beim Wurf) eröffnete den Torreigen und setzte in der Partie auch mit seinem fünften Treffer den Schlusspunkt. Foto: Heinz Spütz

Kerken Die Mannschaft übernimmt nach dem 28:19-Sieg beim BTB Aachen die Tabellenführung. Jetzt kommt es am Samstag, 19.30 Uhr, im Heimspiel gegen interaktiv.Handball zum Showdown im Titelrennen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Es ist angerichtet. Durch einen hart erkämpften 28:19 (15:11)-Sieg beim BTB Aachen hat der TV Aldekerk in der Handball-Regionalliga der Männer das Traumfinale um den Titel am Samstag gegen interaktiv.Handball perfekt gemacht und so ganz nebenbei das Team aus Ratingen auch noch an der Tabellenspitze abgelöst. Überglücklich lagen sich die Männer von ATV-Trainer Nils Wallrath nach dem Schlusspfiff in den Armen. Aber vielleicht haben sie sich vor Erschöpfung auch nur bei ihren Mitspielern aufstützen wollen. Vermutlich war es eine Mischung aus beidem.

Denn was die Spieler in den vergangenen Wochen geleistet haben, ist der Wahnsinn. „Ich habe lange in der Zweiten und Dritten Liga gespielt. Aber was gerade so alles passiert, habe ich noch nie erlebt“, sagte ATV-Regisseur Tim Gentges. „Es macht einfach nur Spaß, mit dieser Mannschaft zu spielen. Sie hat den Charakter eines echten Champions.“

Info Die Statistik zum Spiel des TV Aldekerk TV Aldekerk Keutmann, Schoemackers, Görden (7), Jentjens (5), Julian Mumme (5/2), Küsters (3), Tebyl (3), Rutten (2), Jonas Mumme (1), Grützner (1), Linden (1), Greven, Gentges, Herholz Strafwürfe ATV 7/3, BTB 4/2 Zeitstrafen ATV 2 Minuten, BTB 2 Minuten plus eine Disqualifikation

Der Erfolg im „Gilles“, wie die Aachener ihre in die Jahre gekommene Sporthalle liebevoll nennen, war der achte Sieg in Folge – und das in einem Zeitraum von gerade einmal 18 Tagen. Das Wort Regeneration ist längst aus dem Sprachgebrauch des Wallrath-Teams gestrichen worden. Physiotherapeutin Yvonne Finken hat alle Hände voll zu tun, die Muskulatur der Akteure geschmeidig zu halten und kleinere Wehwehchen zu beheben. Doch das Ende des mörderischen Restprogramms steht noch bevor. Bereits am heutigen Donnerstag, 20.30 Uhr, trifft der ATV in eigener Halle erneut auf die „Bandits“ aus Aachen. Zwei Tage später kommt es ab 19.30 Uhr zum bereits erwähnten Showdown in der Vogteihalle.

„Wie viel Sprit wir noch im Tank haben, weiß ich schon seit Wochen nicht mehr“, sagte Wallrath vor der Partie in Aachen. „Aber ich weiß, dass ich zehn Spiele in Folge gewinnen will.“ Damit war zur Ausrichtung alles gesagt. Seine Mannschaft ging schnell mit 5:1 (8.) in Führung. Der Gastgeber ließ sich aber so leicht nicht abschütteln. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit wurde deutlich, dass die Tortur Spuren bei den ATV-Spielern hinterlassen hatte. Die geistige Frische fehlte. Anders war es nicht zu erklären, dass nacheinander drei Strafwürfe verworfen wurden und sich vermehrt Abschlussschwächen einschlichen, die aber durch eine konsequent zupackenden Defensive kompensiert wurden. Die Seiten wurden bei einer Führung von 15:11 gewechselt.

Drei Tore innerhalb von zehn Minuten zu Beginn des zweiten Durchgangs sagten dann genug über den mentalen Zustand beider Mannschaften aus. Nichtsdestotrotz setzte sich der ATV nach einem Treffer von Roman Grützner mit 19:13 (44.) ab. Der körperliche Verschleiß bei den Gästen wurde immer deutlicher. Tempogegenstöße wurden nicht mehr gelaufen, vielmehr nutzte man die Ballgewinne zu kleinen Verschnaufpausen. Mit dem letzten Treffer durch Thomas Jentjens, der auch den Torreigen nach zwei Minuten eröffnet hatte, war der 28:19-Sieg beschlossene Sache.