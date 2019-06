Stadt Jüchen : Der Bürgermeister lud die Vereine zum Sommerempfang ein

Jüchen 300 Gäste scharte Harald Zillikens um sich im Innenhof von Haus Katz.

Viele Mitbürger engagieren sind in ganz unterschiedlichster Art und Weise schon jahrelang für das Gemeinwohl in Jüchen. Der Empfang des Bürgermeisters stand diesmal unter dem Motto „Menschen für Menschen - Gemeinsam stark für Jüchen“. Zillikens hob aber bewusst keine einzelnen Ehrenamtler hervor, sondern bedankte sich gleichermaßen für den unermüdlichen Einsatz aller in der Stadt Jüchen Tätigen. So wünscht sich der Bürgermeister, dass auch in Zukunft alle aktiv bleiben, um das bürgerschaftliche Engagement noch weiter zu stärken. Er sagte: „Die verschiedenen und vielseitigen Initiativen zeigen mir, dass unsere Gesellschaft in Jüchen funktioniert, wenn sich möglichst viele Jüchener gemeinsam einbringen und das Ich auch etwas für das Wir tut. Jeder von uns sollte da helfen, wo er helfen kann, dann leben wir in einer Gesellschaft mit Gemeinsinn.“