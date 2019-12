150 Mettwürste für die Jugend in Hückeswagen : Verein finanziert mit Bingo-Abend die Jugendarbeit

150 Mettwürste für die Jugend in Hückeswagen

Hückeswagen Der Verein „Zukunft Jugend“ richtete zum dritten Mal seinen beliebten Bingoabend aus – mit noch mehr Teilnehmern.

Kaum hat Michael Weber die kultige Bingomaschine aus dem Johannesstift angeworfen, breitet sich bei Sylvia Thiemann ein breites Lachen auf dem Gesicht aus. „Bingo“, ruft sie dann fröhlich und ein Lachen geht durch den Raum. Dann brandet der erste fröhliche Applaus des Abends auf. Denn irgendwie scheint Sylvia Thiemann das Bingo-Glück gepachtet zu haben. Im vergangenen Jahr räumte sie gleich drei Runden beim Bingo im Gemeindezentrum am Lindenberg ab und in diesem Jahr setzt sich der Erfolg direkt in der ersten Runde fort. „Eigentlich gewinne ich sonst nie was“, sagt sie lachend.