Die Ausstellung ist auch ein Wiedersehen mit dem Künstler : Advent beginnt mit Guskis Werken

Hückeswagen Zur traditionellen Ausstellung seiner neuer Werke lud Künstler Bernhard Guski in sein Haus in Voßhagen ein. Inspirationen für seine Werke findet er oft auf Reisen.

Noch vor dem ersten Blick auf seine neuen Werke, auf Bilder und Skulpturen, wirkt schon dieser Ort auf die Menschen, den Bernhard Guski in Voßhagen geschaffen hat. Da kommt einem der besondere Griff an der schweren Haustüre plötzlich unerwartet vertraut vor, da zieht der Duft von Tee und Glühwein einen in die gute Stube. Da grüßen freundliche Besucher und irgendwer bietet selbst gebackene Weihnachtskekse an. Dann reicht einem Bernhard Guski die Hand, heißt einen willkommen und lädt zum Stöbern ein – in den Fluren und im Treppenhaus, in der guten Stube und in dem hellen Ausstellungsraum.