Arbeitmarkt im November : Im Nordkreis steigt Arbeitslosigkeit leicht an

Hückeswagen/Radevormwald Gute Nachrichten für den gesamten Arbeitsamtsbezirk Bergisch Gladbach: Die Arbeitslosigkeit sinkt leicht. Schlechter sieht es dagegen in den oberbergischen Nordkreis-Städten aus: Hier ist die Arbeitslosigkeit um 33 Personen angestiegen.

Die Eckwerte die Arbeitsmarktes werden, je nach Sichtweise und Standort, unterschiedlich beurteilt. Während in Leverkusen und im Rheinisch-Bergischen Kreis die Arbeitslosigkeit gesunken ist, stieg sie im November im Oberbergischen Kreis an. Marcus Weichert von der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Bergisch Gladbach: „Die Einstellungspraxis ist stagnierend und die Arbeitgeber legen sehr viel Wert auf entsprechende Qualifikationen. Das Qualifizierungschancengesetz kann hier die Unternehmen dabei unterstützen, die Bewerber passgenau für den ausgeschriebenen Arbeitsplatz weiterzubilden.“

Radevormwald Auch in Radevormwald stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat an: 720 waren im November gemeldet, im Oktober „nur“ 705. Im Vorjahresmonat waren es 716.

Der Bestand an Arbeitsstellen im Geschäftsstellenbezirk Wipperfürth ist im November um 98 Stellen auf 575 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 158 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Berichtsmonat in den drei Städten 76 neue Arbeitsstellen, 94 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1426 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 361.

In der Geschäftsstelle in Wipperfürth ist der Bestand an Arbeitssuchenden leicht angestiegen - von 2753 auf 2782. Der Anteil der Ausländer an der Arbeitslosigkeit beträgt 24,7 Prozent – die Zahl stieg von 403 auf 426. Geringfügig rückläufig ist die Zahl der Arbeitslosen im Alter von 15 bis unter 25 Jahre: Sie sank von 72 (Oktober) auf 61 (November).