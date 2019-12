Schlosskonzert in Hückeswagen : Offene Münder und endloser Applaus beim Schlosskonzert

Schlosskonzert in Hückeswagen

Hückeswagen Das „Trio Con Abbandono“ löst Begeisterung aus.

Und los geht’s. Auf eine musikalische Reise, die Spuren auf der Seele hinterlässt. Die drei Musikerinnen verstehen ihr Handwerk und sie bringen so viel Leidenschaft für ihre Musik mit, dass der Funke schon mit dem zweiten Stück überspringt. Da spielen Klarinette, Violoncello und Akkordeon Klezmermusik. Und jedem Zuhörer wird sofort klar, dass die Musik auf die Kombination dieser drei Instrumente gewartet hat.

„Ein Lachen durch Weinen“ sei die Klezmermusik, hatte Claudia Quakernack zuvor noch erklärt – und dann entfaltet sich dieser warme Klang der traditionellen Melodien, in denen so viel Herz und Geschichte liegt, im Heimatmuseum. Jedes der Instrumente, jede der Musikerinnen läuft zur Hochform auf. Die Klarinette zaubert Töne und Klänge, die kaum ein Besucher zuvor aus dem Instrument gehört habe dürfte. Claudia Quakernack am Akkordeon hat inzwischen selbst die Augen geschlossen. Gefühlte Musik. Und als im letzten Satz die Stimmung wechselt, Tanz statt Klage übernimmt, da darf sich die Klarinette austoben. Das Publikum jubelt.