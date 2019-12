Johannesstift in Hückeswagen : Weihnachtsmarkt vor der Haustür

Hückeswagen Zum vierten Mal organisierte der Freundeskreis Johannesstift einen weihnachtlichen Markt und Basar für die Bewohner, der auch von vielen Gästen geschätzt wird.

Der Duft von frisch geräucherten Forellen und gebackenen Reibekuchen lag in der Luft, als am Wochenende der Weihnachtsmarkt des Altenzentrums Johannesstift geöffnet hatte. Zum vierten Mal organisierte der Freundeskreis den beliebten Basar der Handarbeits- und Bastelgruppen in Kombination mit einigen Weihnachtshütten im Eingangsbereich des Hauses am Buschweg.