Oberberg: Schlüsselübergabe für neues Gebäude der Kreispolizeibehörde

Neubau : Schlüsselübergabe für neues Gebäude der Kreispolizei

In dieses Gebäude in der Gummersbacher Innenstadt zieht demnächst die Kreispolizeibehörde ein. Offizielle Einweihung ist am 31. Oktober. Foto: Michael Tietze

Oberberg „Der Einzug der Kreispolizeibehörde ins neue Gebäude dauert noch etwas, da das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste das Gebäude noch mit der nötigen Technik ausrüsten muss.

Pünktlich wie geplant hat die Immobilienfirma das neue Gebäude der Kreispolizeibehörde an der Gummersbacher Hubert-Sülzer-Straße an die Kreispolizeibehörde übergeben. „Der Einzug dauert aber noch etwas, da das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste das Gebäude mit der Technik ausrüsten muss“, berichtet Polizeisprecher Michael Tietze. So werde die Funktechnik sowie der Bau und die Verkabelung der neuen Leitstelle einen umfangreichen Part darstellen. Erst, wenn die neue Technik reibungslos funktioniere, könne die Leitstelle von der Karlstraße in ihr neues Domizil umziehen.

Der Umzug wird in mehreren Abschnitten erfolgen. Zunächst wird die Direktion Zentrale Aufgaben am 15. September in dem neuen Gebäude den Betrieb aufnehmen, bis zu den Herbstferien sollen alle Dienststellen umgezogen sein. Die offizielle Einweihung ist für den 31. Oktober geplant.



Aktuell ist die Kreispolizeibehörde noch auf drei Standorte verteilte: an der Hindenburgstraße und der Karlstraße in Gummersbach, die Führungsstelle der Direktion Verkehr ist aus Platzgründen nach Wipperfürth ausgelagert. Die bestehenden Gebäude in Gummersbach hätten umfangreich saniert werden müssen, denn bereits seit 1972 ist die Polizei in dem Gebäude an der Karlstraße und seit den 1980er Jahren im ehemaligen Finanzamt an der Hindenburgstraße untergebracht. Daher wurde nun seit März 2017 auf dem ehemaligen Steinmüller-Gelände ein neues, hochmodernes Dienstgebäude hochgezogen. Auf gut 8000 Quadratmetern, verteilt auf fünf Geschosse, sollen spätestens ab Herbst 270 Mitarbeiter arbeiten.

(büba)