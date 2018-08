Hückeswagen : Rekord-Kinderdorf endet mit dem Verkauf der hergestellten Produkte

Beim Abschlusstag des Kinderdorfs konnten die 190 Bewohner ihre Arbeiten erwerben. Wie etwa die wunderschönen Specksteine. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedeten sich die jungen Bewohner am Freitag aus dem Kinderdorf. Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke zog ein rundum positives Fazit.

Julian hat sich zwei Wochen lang so richtig ins Zeug gelegt. Im Wellness-Workshop hat er Badeperlen hergestellt, mit dem Team der Bergischen Bogenbutze entstand ein Holzmesser samt Ledertasche. „Und in der zweiten Woche war ich ganz oft beim Nähen“, erzählte der Neunjährige, der am Freitagnachmittag beim abschließenden Markttag Kissen, Taschen und ein Nähkissen für die Oma präsentierte. Zum Finale des Kinderdorfs waren die Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder im und am Jugendzentrum im Brunsbachtal willkommen, um über die Ergebnisse zu staunen und an den Ständen zu stöbern. Zuerst durften aber die 190 kleinen Bewohner – so viele wie noch nie – ihre fleißig verdienten JuZe-Taler ausgeben.

160 Taler hatte etwa Julian mit seinem Einsatz in den Werkstätten in den beiden Wochen gesammelt. Und als nach den Vorführungen in der Mehrzweckhalle der Startschuss zum Verkauf fiel, flitzte er los, um all die schönen Dinge, die er im Dorf gewerkelt und genäht hatte, mit dem Geld seines Lohns zu kaufen.

An vielen Ständen leerte sich die Auslage am Verkaufstag schnell. Ob Steine oder Seifen, Köstlichkeiten aus dem Garten oder Schmuckstücke aus Steinen, Badekugeln oder Technik: Die Kinder gingen mit prall gefüllten, riesigen Taschen nach Hause. Das galt auch für Alina (8), die ihre 81 JuZe-Taler für ihre Wellness-Produkte und Filzgestalten ausgab. Und Tom (13) kaufte mit seinen 50 JuZe-Talern erst die kleine, selbst programmierte LED-Lampe aus dem Technik-Workshop, dann erwarb er seine Schreinerarbeiten.

Am späten Nachmittag durften dann auch Eltern und Gäste stöbern. Was übrig geblieben war und jene Produkte, die die Kinder am „Social“-Tag produziert hatten, gingen in den freien Verkauf.



Währenddessen saß Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke in ihrem Büro, blickte auf das fröhliche Treiben und atmete tief durch. „Ich habe fertig“, stellte die Organisatorin des fünften Kinderdorfs erleichtert lachend fest. Erschöpft, aber rundum zufrieden starte sie nun in den Urlaub. Die Integration der Flüchtlingskinder und der Jungen und Mädchen mit Handicap habe gut funktioniert, resümierte sie. Die Workshops seien vielseitig gewesen und von den Kindern angenommen worden. Alle Kinder im Schwimmkursus hätten das Seepferdchen geschafft. Und am Donnerstag habe eine Mutter angerufen und erzählt, wie glücklich ihr Sohn in den vergangenen zwei Wochen gewesen sei. „Das ist der Lohn für die Arbeit“, befand Andreas Poranzke.

Wenn sie sich etwas wünschen dürfe, sei das vielleicht ein noch stärkeres Engagement der Hückeswagener Wirtschaft – etwa bei der Umsetzung der Werkstätten im Kinderdorf. In diesem Jahr sei die Bonner Hans-Riegel-Stiftung (Haribo) eingesprungen und habe vier Werkstätten finanziert. „Wenn noch mehr Unternehmen Einsatz zeigen würden, müsste ich mir deutlich weniger Sorgen um die Finanzierung machen“, erklärte Andrea Poranzke. Schließlich hätten auch heimische Firmen etwas davon, wenn die Kinder ihrer Mitarbeiter in den Ferien gut betreut würden.