Mein Hückeswagen : Elf Jahre Wohnen im Weierbachblick

Nicole und Marcel Mlinartzik mit dem Familienhund vor ihrem Eigenheim im Weierbachblick, in das sie vor zehn Jahren eingezogen waren. Foto: Mlinartzik

Hückeswagen Die Familie Mlinartzik wurde von unserer Redaktion vor fast elf Jahren auf dem Weg ins neue Eigenheim im Neubaugebiet Weierbachblick begleitet. Heute blickt Nicole Mlinartzik auf die Zeit zurück.

Fast elf Jahre ist es jetzt her, seit Nicole und Marcel Mlinartzik mit ihrer Tochter Leonie ihr damals neu gebautes Haus im ersten Bauabschnitt des Neubaugebiets Weierbachblick bezogen haben. Seitdem hat sich viel getan: Die Hecken rund um das Haus an der Max-Bruch-Straße sind größer, das einstige Baugebiet ist zu einer schönen Siedlung geworden, in der vom Matsch und Schmutz der Anfangsmonate und -jahre nichts mehr zu sehen ist.

„Ja“, sagt Nicole Mlinartzik lachend, „das ist auch das, was mir direkt in den Sinn kommt: Früher waren die Fenster ständig dreckig. Nach jedem Spaziergang und immer, wenn Leonie wieder reinkam, waren die Schuhe schmutzig.“ Das ist heute selbst bei Dauerregen nicht mehr der Fall, denn seit einigen Jahren ist die Straßenpflasterung im ganzen Baugebiet fertig.

Info Die Steckbriefe der Familie Foto: Mlinartzik Mutter Nicole Mlinartzik, 42 Jahre alt, geboren in Hückeswagen. Von Beruf ist sie kaufmännische Angestellte bei Magna. Vater Marcel Mlinartzik, 44 Jahre alt, geboren in Wipperfürth.Er arbeitet als Bilanzbuchhalter bei Gira in radevormwald. Tochter Das Paar ist seit dem 2. Februar 2002 verheiratet und hat eine Tochter, die 16-jährige Leonie.

Die 42-Jährige und ihr Mann haben zu keinem Zeitpunkt die Entscheidung bereut, sich seinerzeit für einen Neubau an der Kölner Straße entschieden zu haben. „Ich kann mich noch erinnern, dass ich früher immer gesagt habe, dass ich es großartig fände, dort zu wohnen“, sagt die Hückeswagenerin. Aus einem einfachen Grund: „Ich habe nämlich als Kind schon auf der Wiese gespielt. Das ist natürlich schon eine besondere Erinnerung – und ein schönes Gefühl.“

Die Baugeschichte der jungen Familie hatte sich nur über ein knappes halbes Jahr hingezogen: Am 25. Juni 2007 war der erste Spatenstich, Ende Juni wurde mit den Ausschachtungsarbeiten begonnen, der Juli sah den Hochbau kommen und gehen, am 5. August wurde schließlich Richtfest gefeiert, die Schlüsselübergabe fand nach den Trockenbauarbeiten am 16. Oktober statt, und am 3. November bezog die Familie Mlinartzik schließlich nach umfangreichen Eigenleistungen ihr neues Eigenheim.



Hauptsächlich lautet ihr Fazit, dass sie in den vergangenen Jahren viele neue Leute kennengelernt habe. Schließlich war die Familie mit bei den ersten Bauherrschaften dabei, und im ganzen Baugebiet mit seinen drei Bauabschnitten sind etwa 80 neue Häuser entstanden. Dass da nicht mit allen der gleiche gute Kontakt ist, ist auch klar. „Mit dem einen hat man mehr zu tun, mit dem anderen weniger. Aber das ist ja ganz normal“, sagt die 42-Jährige. Insgesamt ist Nicole Mlinartzik aufgefallen, dass das Miteinander in den ersten Jahren noch ein wenig familiärer gewesen sei. „Vielleicht liegt es auch mit daran, dass es eben schon so viele neue Häuser und Familien geworden sind. Außerdem waren wir damals am Anfang alles frisch gebackene Hausbesitzer, das verbindet natürlich auch ein Stück weit.“

Dabei erinnert sich die 42-Jährige vor allem an drei Straßenfeste, die zu Beginn organisiert wurden. „Beim ersten haben wir einfach auf der Straße gefeiert, am Ende des ersten Bauabschnitts – wir standen an der Baustellenstraße, und dahinter war nur Acker zu sehen“, erinnert sich Nicole Mlinartzik. Es habe geregnet, die Familien hätten Pavillons organisiert, und man habe gegrillt und sich über die neu gebauten Häuser gefreut – Matsch hin oder her. „Beim zweiten Fest waren wir dann auf dem damals neu angelegten Spielplatz und haben gemeinsam gegrillt“, erinnert die 42-Jährige sich.