Feuerwehreinsatz in Hückeswagen : 85-Jährige rettet sich aus brennendem Haus

Über die Drehleiter mussten die Feuerwehrleute an die Glutnester im Dach. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Nicht mehr bewohnbar ist ein Reihenhaus an der Gutenbergstraße in Wiehagen, in dem am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen war. Die Bewohnerin konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen und kam bei ihren Söhnen unter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Büllesbach und Heike Karsten

Am Morgen, nachdem das Feuer die gesamte obere Etage des 1969 erbauten Reihenhauses an der Gutenbergstraße und alles, was sich dort befunden hatte, zerstört hat, ist der erste Schock halbwegs überwunden. „Mein Mutter hat sehr schlecht geschlafen“, berichtet Hans-Peter Danielsen, der zusammen mit seinem Bruder Wolfgang ein Haus auf Wiehagen und nicht weit entfernt vom Unglücksort bewohnt. Beide haben die Mutter aufgenommen, die bis auf weiteres in ihr unbewohnbares Haus nicht zurückkehren kann. So lange kann sie bei ihren beiden Söhnen wohnen.

Der Notruf ging am Samstag um 17.16 Uhr bei der Rettungsleitstelle des Oberbergischen Kreises ein. Die Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Umgehend rückten der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Straßweg aus. „Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Zimmer in voller Ausdehnung; die Flammen schlugen aus dem Gebäude”, berichtete Feuerwehrchef Karsten Binder im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Zugang zum Haus ist mit Flatterband abgesperrt. Heute nehmen die Brandexperten der Polizei ihre Ermittlungen auf. Foto: Stephan Büllesbach

Zunächst löschte die Feuerwehr den Brand von der Vorder- und Rückseite des Hauses. Später kamen auch die Atemschutzgeräteträger in den Innenräumen zum Einsatz. Nach dem Löschen der Flammen entwickelte sich Rauch im Dachgeschoss. Mit Hilfe der ausgefahrenen Drehleiter mussten die Feuerwehrleute Dachpfannen entfernen, um die Glutnester zu bekämpfen. Insgesamt waren 41 Feuerwehrleute, darunter elf unter Atemschutz, im Einsatz. Gegen 21 Uhr rückten die Fahrzeuge wieder ab, eine halbe Stunde später war der Einsatz beendete, berichtete Binder am Sonntag.

Die Bewohnerin hatte sich gerade geduscht und saß in der Küche, als in der oberen Etage ein Rauchmelder auslöste. „Sie wollte nachschauen, aber da schlugen ihr auch schon die Flammen entgegen“, erzählte Hans-Peter Danielsen. Sofort sei sie aus dem Haus gelaufen. Sein Bruder Wolfgang habe als Mitglied des Deutschen Roten Kreuzes einen Einsatzpieper, der durch die Alarmierung ausgelöst hatte. Beide Brüder eilten daraufhin sofort zu ihrem Elternhaus.

Im Einsatz waren der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Straßweg. Foto: Heike Karsten



Düsseldorf : Feuerwehrleute und ehemaliger Feuerwehrchef ausgezeichnet

zurück

weiter

Über die Feuerwehr zeigte sich Hans-Peter Danielsen begeistert: „Die hat eine hervorragende Arbeit gemacht.“ Zudem hätten die Feuerwehrleute sie sogar bei den hohen Temperaturen mit Wasser versorgt.

Besonders erfreut ist Danielsen über die große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. So hätten sich am Sonntagmorgen bereits Karsten Binder, der bei ihnen vorbei geschaut hatte, und Stadtkämmerin und stellvertretende Verwaltungschefin Isabel Bever nach dem Wohlbefinden der Mutter erkundigt. Alle Kinder und Enkel seien ebenfalls schon da gewesen. Auch hätten viele Nachbarn ihre Hilfe angeboten, und auf Facebook habe jemand einen Hilfsaufruf gestartet.

Der Brandherd lag laut Danielsen im Schlafzimmer – „ich vermute einen Defekt in der Elektrik“. Auch das Badezimmer sei zerstört. Daher seien vielen Sachen ebenfalls vernichtet worden. Heute soll für die Mutter neue Kleidung gekauft werden. „Bei uns ist sie jetzt gut gelandet. Hauptsache, es ist ihr nichts passiert“, betonte ihr Sohn. Mit der Versicherung habe er bereits am Samstagabend Kontakt aufgenommen.