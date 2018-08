Im Hückeswagener Bürgerbad lernen die Kleinsten Schwimmen

Schwimmkursus : Schwimmen lernen leicht gemacht

Schwimmlehrerin Andrea Jörrens und ihre Anfängergruppe im Bürgerbad. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Das Bürgerbad-Team bietet in den Ferien wieder einen Intensiv-Schwimmkursus für Kinder an. In zehn Übungsstunden werden die Grundlagen des Schwimmens vermittelt. Am Ende gibt es die Schwimmabzeichen Seepferdchen, Pinguin oder Frosch.

Beherzt springt Nicklas (4) vom Beckenrand ins Wasser und versucht, die Arm- und Beinbewegungen so zu koordinieren, dass der Kopf über Wasser bleibt. Das funktioniert schon gut, zunächst mit Schwimmhilfe und Poolnudel, später sogar nur mit leichter Unterstützung von Kursusleiterin Andrea Jörrens. Es ist erst die dritte Übungsstunde beim Intensiv-Schwimmkursus für Kinder ab vier Jahren, den das Bürgerbad regelmäßig in den Schulferien anbietet.

Geübt wird an zehn nahe beieinander liegenden Tagen, so dass die Fortschritte von Tag zu Tag deutlich sichtbar sind. „Ziel ist das Erreichen des Schwimmabzeichens“, sagt Andrea Jörrens, geprüfte Meisterin für Bäderbetriebe und seit 1991 im Hückeswagener Hallenbad tätig. Wer eine lange Bahn von 25 Metern schafft, erhält am Ende das Seepferdchen-Abzeichen, bei zehn Metern gibt es den Pinguin. Kinder, die das nicht schaffen, gehen aber nicht leer aus. „Dafür gibt es dann den Frosch“, sagt die Leiterin. Buntes Wassereis und Urkunden liegen schon jetzt für alle Kinder bereit.

Info Ferienprogramm Das Bürgerbad bietet den zehnstündigen Intensiv-Schwimmkursus jeweils in den Oster-, Sommer- und Herbstferien an. Noch Plätze frei Da die ersten beiden Kurse (je maximal elf Kinder) in den Sommerferien schnell ausgebucht waren, wird ab dem 13. August ein dritter Kurus angeboten. Anmeldung unter Tel. 931387 (Eva Baglieri, nur vormittags). Kosten: 50 Euro zzgl. Eintritt. Von Wassergewöhnung bis Rettungsschwimmen Für mehr Sicherheit im Wasser bieten Bürgerbad, Frühschwimmer und DLRG Schwimmkurse für alle Altersklassen an.

Ira Reichelt, Nicklas‘ Mutter, beobachtet die ersten Schwimmversuche ihres Sohns vom Beckenrand aus und ist erstaunt, was er sich nach so kurzer Zeit traut. „In der zweiten Stunde ist er schon vom Ein-Meter-Brett gesprungen“, berichtet sie beeindruckt. Obwohl die Familie regelmäßig Schwimmen geht, hat Ira Reichelt ihren Sohn zum Schwimmkursus angemeldet. „Gerade wenn man in der Nähe von Bever und Wupper wohnt, ist Schwimmen eine wichtige Sache“, betont sie.

Die Gefahren für Nichtschwimmer sollten tatsächlich nicht unterschätzt werden: In Nordrhein-Westfalen gab es allein in diesem Jahr bereits mindestens sechs tödliche Badeunfälle. Die DLRG schätzt, dass nur noch jeder zweite Grundschüler richtig schwimmen kann. Vor 20 Jahren waren es noch 90 Prozent.



Josephine Soler Monte kommt mit ihrer Tochter Raquel (5) von Wermelskirchen zum Kursus. „Alle sagen, dass Kinder Schwimmen lernen sollen. Aber es ist super-schwer, einen Platz zu kriegen – besonders in den Ferien“, sagt die Mutter. Daher ist sie froh, das Angebot im Hückeswagener Bürgerbad gefunden zu haben. „Da Raquel nächstes Jahr in die Schule kommt, wäre es schön, wenn sie vorher schwimmen kann“, fügt sie hinzu. In einem Kursus mit Schwimmlehrern sei die Disziplin zudem wesentlich besser, als beim Plantschen mit der Mama. „Aber Wasser ist schon Raquels Element. Sie geht gerne Schwimmen“, erzählt die Wermelskirchenerin.

Dass die elf Kinder an Wasser gewöhnt und kaum ängstlich sind, hat Andrea Jörrens schon in der ersten Stunde bemerkt. „Der Kursus ist ein Lottogewinn, da sich alle trauen, ins Wasser zu springen und teilweise sogar schon Beinbewegungen machen“, sagt sie. Für die Mitarbeiterin des Bürgerbads ist der Ferien-Schwimmkursus eine willkommene Abwechslung zur Aufsicht am Beckenrand und den Aufgüssen in der Sauna: „Hierbei kann ich auch mal selbst mit ins Wasser“, sagt sie und lacht.

Trotz Schwimmunterricht und Abzeichen sollten Eltern ihre Kinder beim Schwimmen im Pool oder See nie ohne Aufsicht lassen. „Schwimmen im offenen Gewässer ist noch mal eine ganz andere Kiste“, betont Jörrens. Richtig Schwimmen könnten Kinder erst mit dem Bronze-Abzeichen, was bedeutet, dass sie sich 200 Meter am Stück über Wasser halten können. Die Kursus-Kinder sind auf dem besten Weg, das zu lernen. Zur Belohnung dürfen sie am Ende der Stunde noch auf die Wasserrutsche.